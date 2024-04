63. Friedhelm Funkel reagiert mit einem Doppelwechsel auf die aus Gästesicht katastrophale Entwicklung in dieser Partie. Er schickt Hercher und Ex-Fürther Abiama ins Rennen und Tachie sowie Opoku in den vorzeitigen Feierabend.

62. Dickson Abiama K'lautern Einwechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Dickson Abiama

62. Aaron Opoku K'lautern Auswechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Aaron Opoku

62. Philipp Hercher K'lautern Einwechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Philipp Hercher

62. Richmond Tachie K'lautern Auswechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Richmond Tachie

62. Himmelmann rettet gleich zweimal glänzend gegen Hrgota und Srbeny!

60. Der FCK wird gefährlich! Ritters halbhohe Hereingabe von rechts kann Ache zwar nicht verarbeiten, befördert den Ball aber mit einer Portion Glück zu Tachie. Der kann zwar aus 13 Metern unbedrängt abziehen, jagt den Ball wegen starker Rücklage aber auf das Stadiondach.

59. Kaiserslautern fällt durch das Gegentor wieder auf den vorletzten Tabellenplatz zurück. Fürth ist wie vor dem 29. Spieltag Achter, würde nur mit einem Dreier bis zu zwei Ränge gutmachen.

56. Hrgota mit der Riesenchance zum Doppelschlag! Srbeny taucht mittig vor der letzten Linie auf und steckt wunderbar auf halblinks zum Kapitän durch. Der will aus acht Metern unten rechts einschieben, bleibt aber am linken Fuß Himmelmanns hängen.

54. Robert Wagner Fürth Tooor für SpVgg Greuther Fürth, 1:1 durch Robert Wagner

Fürth belohnt sich für einen guten Wiederbeginn mit dem Ausgleich! Wagner bedient Hrgota am Elfmeterpunkt mit einem flachen Anspiel. Elvedi spitzelt dem Schweden zwar den Ball vom Fuß, legt diesen aber unfreiwillig für den Leihspieler aus Freiburg ab. Der befördert den Ball mit dem rechten Innenrist überlegt aus 13 Metern in den rechten Winkel.

53. Wagner mit voller Wucht! Srbeny legt den Ball nach einer Flanke von links flach zurück für den Kollegen mit der 22 auf dem Rücken. Der packt aus zentralen 21 Metern einen Schuss mit dem rechten Spann aus, der etwas zu hoch angesetzt ist.

51. Lemperle gleich mit der besten Heimchance! Der Joker wird durch Consbruch in der halblinken Offensivspur bedient. Er zieht temporeich nach innen und schießt aus 20 Metern auf die flache linke Ecke. FCK-Keeper Himmelmann ist schnell unten und begräbt den Ball unter sich.

49. Wie erwartet wurde Friedhelm Funkel in der Pause zu einem Wechsel gezwungen. Der möglicherweise schwerwiegend am Knie verletzte Niehues wird durch Raschl ersetzt. Alexander Zorniger bringt Lemperle für Sieb.

46. Willkommen zurück zu den zweiten 45 Minuten im Sportpark Ronhof | Thomas Sommer! Nachdem sich der FCK schon im jüngsten Spiel beim Hamburger SV teuer verkauft hat und durchaus Zählbares hätte holen können, bringt er die taktischen Grundlagen auch heute ziemlich gut auf den Rasen und zehrt zudem von einer hohen Effizienz im Abschluss. Fürth ist nach einem ordentlichen Beginn in die alten Muster zurückgefallen, kommt gegen die schlechteste Abwehr der 2. Bundesliga erschreckend harmlos daher.

46. Tobias Raschl K'lautern Einwechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Tobias Raschl

46. Julian Niehues K'lautern Auswechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Julian Niehues

46. Tim Lemperle Fürth Einwechslung bei SpVgg Greuther Fürth: Tim Lemperle

46. Armindo Sieb Fürth Auswechslung bei SpVgg Greuther Fürth: Armindo Sieb

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

Der 1. FC Kaiserslautern führt zur Pause der Zweitligafreitagspartie bei der SpVgg Greuther Fürth mit 1:0. In einer hart geführten, aber ansonsten ereignisarmen Anfangsphase erarbeitete sich das Kleeblatt leichte Ballbesitz- und Feldvorteile, verpassten aber zwingende Strafraumszenen. Der Gast hingegen nutzte seine erste Drangperiode, um in Führung zu gehen; Ache traf in den Nachwehen einer Ecke nach Vorarbeit Ritters aus kurzer Distanz (18.). Im Anschluss an diesen Rückschlag fiel den Weiß-Grünen im Vorwärtsgang kaum noch etwas ein; konzentriert gegen den Ball arbeitende Pfälzer sorgten für einen beinahe beschäftigungslosen ersten Durchgang ihres Torhüters Himmelmann. Auf der anderen Seite des Feldes näherten sie sich einem Ausbau des Vorsprungs nicht ernsthaft an. Bis gleich!

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. +2 Die erste Halbzeit endet auf einer bitteren Note: Kaiserslauterns Niehues hat sich bei einem fairen Zweikampf gegen Asta das rechte Knie verdreht und schreit laut auf. Er muss auf dem Rasen behandelt werden; der Unparteiische schickt die Teams in die Kabine.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Durchgang eins im Sportpark Ronhof | Thomas Sommer soll um 120 Sekunden verlängert werden.

43. Ritter aus der zweiten Reihe! Der Ex-Paderborner produziert aus halblinken 22 Metern per rechtem Innenrist eine Bogenlampe, die für die lange Ecke bestimmt ist. Fürths Keeper Urbig ist gut positioniert und pflückt den Ball sicher aus der Luft.

42. Auch aus der Hauptstadt gibt es gute Nachrichten für den FCK. Dort liegt Kellerrivale Hansa Rostock bei Hertha BSC mittlerweile mit 0:2 hinten. Die Kogge könnte Kaiserslautern mit einem Dreier aller Voraussicht nach hinter sich lassen.

39. Fürth wird im Zusammenspiel wieder etwas präziser, bleibt wegen mangelnder Geschwindigkeit im letzten Felddrittel aber weitgehend ausrechenbar für die Funkel-Truppe. Wann bringt sich das Kleeblatt in eine erste aussichtsreiche Abschlussposition?

36. Kaiserslauterns Defensive verteidigt bisher so entschlossen, dass Torhüter Himmelmann noch auf seinen ersten ernsthaften Einsatz wartet. Fürth hat in drei seiner letzten fünf Begegnungen keinen Treffer zustande gebracht.

33. Meyerhöfer tankt sich nach einem starken Anspiel Hrgotas auf der linken Strafraumseite an die Grundlinie und will für Srbeny zurücklegen. Elvedi hat dies vorausgeahnt und fängt das Anspiel im Sechzehnerzentrum ab, bevor es richtig brenzlig wird.

30. Kaloč aus der zweiten Reihe! Der Tscheche bekommt im offensiven Zentrum überhaupt keinen Verteidigerdruck und zieht aus gut 23 Metern mit dem rechten Spann ab. Der noch von Jung berührte Schuss segelt im hohen Bogen rechts am Ziel vorbei.

27. Der DFB-Pokal-Finalist ist auch angehalten, weiter nach vorne zu spielen, ist er in sieben Ligapartien unter Friedhelm Funkel bisher doch nur einmal ohne Gegentor geblieben.

24. Für die Weiß-Grünen ist der Rückstand ein deutlich erkennbarer Rückschlag. Sie sind in der Folge äußerst zurückhaltend unterwegs, werden vom FCK weit in die eigene Hälfte gedrückt.

21. In der Live-Tabelle hat die Führung der Pfälzer massive Auswirkungen. Sie springen nämlich vom vorletzten auf den 13. Tabellenplatz. Konkurrent Rostock kommt in Berlin derweil noch nicht über ein 0:0 hinaus.

18. Ragnar Ache K'lautern Tooor für 1. FC Kaiserslautern, 0:1 durch Ragnar Ache

Kaiserslautern geht in Führung! In den Nachwehen einer Ecke macht Ritter den Ball von der linken Grundlinie wieder scharf, indem er im hohen Bogen vor den langen Pfosten gibt. Aches Versuch mit dem linken Knie kratzt Urbig in der linken Pfosten vielleicht noch von der Linie. Elvedi staubt dann aus drei Metern im Fallen mit dem rechten Fuß zur Sicherheit in die Maschen ab.

15. Die Zorniger-Auswahl steigert die Qualität ihrer Pässe und schiebt den Schwerpunkt des Geschehens weiter an den gegnerischen Strafraum. Sollte sie heute drei Punkte holen, könnten sie an diesem 29. Spieltag jedenfalls nicht in die zweite Tabellenhälfte abrutschen.

12. Consbruch zieht ab! Nach Hrgotas hoher Hereingabe von rechts verpasst Srbeny aus mittigen zwölf Metern einen Schuss aus der Drehung, legt aber mit Glück für den Ex-Bielefelder ab. Dessen Versuch aus gut 14 Metern kullert rechts am Ziel vorbei; zudem hat es eine Abseitsstellung in der Entstehung gegeben.

10. Die erste Annäherung der Hausherren! Srbeny treibt den Ball aus dem halblinken Offensivkorridor nach innen und visiert aus gut 24 Metern per rechtem Spann die obere linke Ecke an. Der wuchtige Versuch rauscht knapp einen halben Meter drüber.

8. Filip Kaloč K'lautern Gelbe Karte für Filip Kaloč (1. FC Kaiserslautern)

Kaloč stoppt einen in der Entstehung befindlichen Gegenstoß der Franken, indem er Consbruch unweit der Mittellinie bei erhöhtem Tempo zu Boden stößt. Die zweite Verwarnung ist fällig.

7. Das Kleeblatt hat noch große Mühe, die Mittelfeldräume zu überspielen und zuverlässig Wege in die Spitze zu finden. In der Arbeit gegen den Ball findet der Gast aus der Pfalz einen sehr ordentlichen Einstieg.

5. Zimmer findet Ache! Der FCK-Außenverteidiger flankt vom tiefen rechten Flügel in den Bereich zwischen Fünferkante und Elfmeterpunkt. Ex-Fürther Ache (2022-2023) nimmt aus acht Metern direkt mit rechts ab, bleibt aber an Verteidiger Gießelmann hängen.

3. Simon Asta Fürth Gelbe Karte für Simon Asta (SpVgg Greuther Fürth)

Asta handelt sich eine frühe Gelbe Karte ein. Der gebürtige Augsburger dribbelt nach einem Kurzpass Hrgotas über halbrechts in den Sechzehner. Dort ist er schon halb an Niehues vorbei, als er ohne nennenswerten Kontakt zu Boden geht. Schiedsrichter Alt ahndet die Schwalbe mit einer Gelben Karte.

1. Fürth gegen Kaiserslautern – auf geht's im Sportpark Ronhof | Thomas Sommer!

1. Spielbeginn

Vor wenigen Augenblicken haben die 22 Akteure den Rasen betreten.

Bei den Pfälzern, die zwei ihrer bisherigen 14 bisherigen Matches in der Fremde gewannen und die an diesem 29. Spieltag mit einem Dreier im Optimalfall auf Rang zwölf vorrücken können, stellt Coach Friedhelm Funkel nach der 1:2-Auswärtspleite beim Hamburger SV zweimal um. Ritter und Zimmer bekommen den Vorzug vor Touré und Raschl (beide auf der Bank).

Auf Seiten der Franken, die das Hinspiel Anfang November im Fritz-Walter-Stadion dank der Treffer Jungs (22.) und Greens (54.) mit 2:0 für sich entschieden und deren Offensive mit 38 Tore die geteilt fünftschwächste des nationalen Fußball-Unterhauses ist, hat Trainer Alexander Zorniger im Vergleich zur 0:2-Auswärtsniederlage beim VfL Osnabrück drei personelle Änderungen vorgenommen. Gießelmann, Meyerhöfer und Srbeny verdrängen Michalski, Haddadi und Petkov au die Bank.

Der 1. FC Kaiserslautern hat die durch den Einzug in das DFB-Pokal-Endspiel gewonnene Euphorie nicht in den Abstiegskampf der 2. Bundesliga mitnehmen können. Beim Hamburger SV glichen die Roten Teufel das erste Gegentor durch einen Treffer Aches kurz vor dem Kabinengang noch aus (45.+1); den zweiten Rückstand nach der Pause konnten sie trotz einer ordentlichen Leistung nicht mehr kontern. Durch den vorherigen Sieg des Kellerrivalen FC Hansa Rostock ist der FCK erstmals seit Anfang August auf einen direkten Abstiegsplatz abgerutscht.

Die SpVgg Greuther Fürth befindet sich in einem bemerkenswerten Abwärtstrend. Nachdem das Kleeblatt mit zwei Siegen auf optimale Art und Weise in die Rückrunde gestartet war und Ende Januar den zweiten Platz belegt hatte, verlor es sieben der folgenden neun Partien und ist damit im Niemandsland der Tabelle verschwunden. Für die Weiß-Grünen geht es im Saisonendspurt in erster Linie darum, sich mit Anstand in die Sommerpause zu verabschieden, um in der neuen Spielzeit ohne mentale Altlasten an den Start gehen zu gehen.