45. +3 Halbzeitfazit:

Das waren die ersten 45 Minuten im Ruhrgebiet! In einer sehr unterhaltsamen Zweitligapartie führt der FC Schalke 04 mit 1:0 verdient gegen den 1. FC Nürnberg. Die Königsblauen begannen sehr druckvoll und hatten gute Gelegenheiten auf die frühe Führung. Der FCN konnte sich bei Keeper Klaus bedanken, dass es nicht schon viel früher einen Gegentreffer gab. Erst kurz vor der Pause erlöste Kenan Karaman seine Farben mit einem sehenswerten Treffer (42.). Die Nürnberger waren im Grunde nur über Konter gefährlich, aber hatten fast keine zwingenden Torgelegenheiten. So ist die Schalker Ausgangslage für Durchgang zwei ideal. Bis gleich!

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +2 Doch der VAR schaltet sich ein und überprüft ein Seguin-Handspiel im Schalker Strafraum. Es dauert kurz und die Entscheidung steht: Eckball und kein Elfmeter für Nürnberg.

45. +1 Fritz lässt 60 Minuten nachspielen. In dieser gibt es noch einen Eckstoß für die Gäste.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45. Derry Murkin Schalke Gelbe Karte für Derry Murkin (FC Schalke 04)

Nun sitzen die Karten locker. Murkin langt zum wiederholten Male hin und steigt Goller auf den Schlappen.

44. Paul Seguin Schalke Gelbe Karte für Paul Seguin (FC Schalke 04)

Auch der Schalker Kapitän kassiert Gelb für sein taktisches Foul an Uzun.

43. Wie reagieren die Cluberer nun auf diesen Rückschlag?

42. Can Uzun Nürnberg Gelbe Karte für Can Uzun (1. FC Nürnberg)

Uzun beschwert sich lautstark bei Fritz, weil er ein Foul an sich gesehen haben will, als er den Ball verloren hat.

42. Kenan Karaman Schalke Tooor für FC Schalke 04, 1:0 durch Kenan Karaman

Karaman erlöst die Schalker kurz vor der Pause! Uzun verliert im Nürnberger Spielaufbau den Ball an Kamiński und Schalke kontert. Topp wird über die linke Seite im Strafraum gefunden. Der geht ins Dribbling und sieht Karaman an der Strafraumkante. Aus der Drehung trifft Karaman den Ball perfekt und überwindet Klaus damit. Die Kugel schlägt links unten ein.

40. An die Intensität der ersten 30 Minuten kann das Spiel aktuell nicht mehr anschließen. Im Moment ist wenig in Richtung Sechzehner zu sehen.

37. Youngster Keke Topp und Jannes Horn krachen tief in der Nürnberger Hälfte zusammen. Auch, weil der Schalker viel zu überhastet in den Zweikampf geht. Somit gibt es Freistoß für den Club. Horn bleibt kurzzeitig am Boden liegen, steht aber wieder.

35. Brunner traut sich Rechtsaußen nach vorne und schickt einen Flachpass ins Zentrum. Der Ball geht allerdings an Freund und Feind vorbei. Auch bei der Aktion war wieder mehr drin für die Königsblauen.

34. Ein starkes Gyamerah-Solo im Zentrum! Er findet Goller rechts im Strafraum stehen. Der sieht Andersson am langen Pfosten völlig blank stehen. Die Hereingabe ist aber zu ungenau und Kalas kann die Kugel klären.

31. Die Gäste aus dem Frankenland bleiben nach vorne weiter harmlos. Die wenigen Versuche vor das Schalker Tor zu kommen bleiben bereits weit vor dem Strafraum hängen.

28. Nun ist etwas Zeit zum Verschnaufen. Die Schalker lassen den Ball in den eigenen Reihen laufen, ohne zwingend in die gegnerische Hälfte zu wollen. Das ist nach knapp einer halben Stunde auch völlig verständlich, bei dem hohen Tempo, welches die Teams bislang gegangen sind.

25. Der 1. FCN kann mal wieder für etwas Entlastung sorgen und kann über Jens Castrop auf dem rechten Flügel nach vorne gehen. Für Gefahr sorgt die Aktion jedoch nicht.

23. Das Tor scheint für den S04 wie vernagelt! Wieder kommt Ouwejan aus 16 Metern frei zum Abschluss, doch erneut kann Horn den Einschlag in höchster Not mit seiner Hacke klären.

22. Wieder wird Klaus zu einer Parade gezwungen! Diesmal von Kenan Karaman, der aus 18 Metern mit seinem Rechtsschuss das rechte Eck anvisiert. Klaus ist wieder zur Stelle. Wie lange geht das für den FCN noch gut?

21. Die Hausherren geben nun wieder mehr Gas! Erneut fliegt ein Ouwejan-Eckstoß von rechts jedoch auf einen Nürnberger Kopf. Vielleicht müssen sich die Schalker bei diesen Standards mehr einfallen lassen. Das ist bislang alles zu schwach ausgespielt.

18. Andersson trifft Ouwejan mit der Hand im Gesicht und Fritz entscheidet auf Freistoß für die Knappen. Diesen gibt es aus dem linken Halbfeld. Der Niederländer bringt den Standard auch in den Sechzehner, allerdings ist der zu ungenau und Nürnberg kann sich befreien.

16. Ouwejan fast mit der Führung! Terodde wird von Linksaußen per Flachpass im Zentrum gefunden. Mit dem Rücken zum Tor stehend behauptet der Stürmer den Ball und legt ab zu Ouwejan. Dessen Torschuss kann Carl Klaus mit einer tollen Flugeinlage parieren.

15. Die Cluberer werden stärker! Uzun geht im Zentrum ohne Gegenwehr bis an den Strafraum und kann dann auf links zu Schleimer legen. Der geht in die Box und prüft S04-Keeper Müller mit einem Linksschuss aus spitzem Winkel. Der kann zur Ecke klären.

13. Sebastian Andersson Nürnberg Gelbe Karte für Sebastian Andersson (1. FC Nürnberg)

Fritz zeigt früh die erste Gelbe Karte am Abend. Der Nürnberger Stürmer kommt gegen Murkin per Grätsche viel zu spät und sieht zu Recht Gelb.

12. In den ersten Minuten dieser Partie gibt es kaum Phasen zum Durchatmen. Beide Teams spielen munter auf und gehen mutig nach vorne. So darf es gerne weitergehen!

9. In der Folge dieser Aktion bekommen die Franken den ersten Eckstoß zugesprochen. Der Ball findet den Kopf von Schleimer, welcher ziemlich freistehend das Leder am kurzen Pfosten vorbei köpft.

8. Ein Riesenbock von Murkin, welcher als letzter Mann im Mittelkreis den Ball an Goller verliert. Der Nürnberger kann alleine in Richtung Tor gehen, wird aber in höchster Not von Murkin gestoppt. Glück für die Schalker!

6. Den Kabadayı bekommen die Nürnberger nicht zu packen. Wieder kann der Deutsch-Türke am rechten Flügel entlang gehen und einen Pass scharf flach in die Mitte bringen. Diesmal ist Klaus mit der Fußspitze am Ball und kann die Aktion somit entschärfen.

5. Yusuf Kabadayı versucht es direkt nochmals und schlenzt das Leder von rechts von der Strafraumgrenze auf das Tor. Diesmal visiert er das lange Eck an, doch an diesem segelt die Kugel weit vorbei.

4. Nun auch die erste Offensivaktion vom Club. Am rechten Flügel bekommen die Franken einen Freistoß zugesprochen. Den Standard aus dem Mittelfeld schlägt Uzun in den Strafraum. Am Ende entscheidet Fritz auf Stürmerfoul von Ex-Schalker Goller.

3. Die Hausherren starten, wie von Coach Geraerts gefordert, mutig und wollen direkt das Heft des Handelns in die Hand nehmen.

1. Nach 45 Sekunden prüfen die Schalker zum ersten Mal FCN-Keeper Carl Klaus. Kabadayı kann von rechts frei auf das Tor schlenzen. Seinen Linksschuss kann Klaus jedoch parieren.

1. Los geht es! Die Königsblauen stoßen an. Welches Team startet besser in dieses Topspiel?

1. Spielbeginn

Geleitet wird dieses Duell von Marco Fritz. Er führt die Teams soeben auf das Spielfeld in der Veltins-Arena. In wenigen Momenten rollt hier dann auch endlich der Ball!

Wie vorhin bereits angekündigt: die beiden Vereine verbindet eine der ältesten und wohl intensivsten Fanfreundschaften im deutschen Profifußball. Bereits seit gestern Abend gab es ein buntes Rahmenprogramm für die Fans in der Stadt. Und mal sehen, was die Anhänger heute wieder gemeinsam auf den Rängen geplant haben.

Kommen wir zu den Franken. Auf Platz zehn stehend müssen die Cluberer noch versuchen, die 40-Punkte-Marke zu erreichen. Dann steht einem weiteren Jahr 2. Bundesliga nichts mehr im Weg. Aktuell beträgt der Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz sieben Punkte. Da müsste es schon arg mit dem Teufel zugehen, wenn die Nürnberger hier noch in den Abstiegskampf rutschen. Aber man weiß ja nie, denn die Konkurrenz schläft nicht. Zuletzt gab es nämlich dreimal am Stück kein siegreiches Spiel. Am vergangenen Wochenende gingen die Franken mit 0:4 gegen Kiel baden und verloren dabei Rückkehrer Hungbo nach stolzen 12 Minuten durch eine Gelb-Rote-Karte. Der fehlt somit heute. Die Nürnberger Devise heute ist also klar: es müssen Punkte her! In seiner Startformation wechselt Trainer Cristian Fiél zweimal. Für den gesperrten Hungbo rückt Goller auf Rechtsaußen. Außerdem ist Andersson neu in der Spitze, dafür rückt Schleimer auf den linken Flügel. Für Andersson nimmt Okunuki zunächst auf der Bank Platz.

Was möglicherweise für einen Sieg der Königsblauen heute sprechen kann, ist die aktuelle Serie von fünf ungeschlagenen Heimspielen am Stück. Damit es aber endlich auch mal wieder für einen Dreier für die Schalker langt (der letzte Sieg datiert vom 01.03. gegen St. Pauli), fordert der belgische Trainer "denselben Teamspirit wie zuletzt" und "mehr Effizienz". Heißt, seinen Mannen sollen, wie zuletzt in Hannover, mutig auftreten und nach vorne spielen. Wenn dazu noch die Chancenverwertung passt, stehen die königsblauen Chancen heute gut. Noch schnell zur Schalker Aufstellung: Kabadayı startet anstelle von Assan Ouédraogo. Der Torschütze aus dem Hannover-Spiel fällt weiterhin mit einer muskulären Verletzung aus. Ron Schallenberg ist nach muskulären Problemen hingegen wieder einsatzbereit und sitzt zunächst auf der Bank.

Als wäre die Saison nicht schon katastrophal genug, sorgen die Schalker doch immer wieder für weitere negative Schlagzeilen. Unter der Woche wurde Ärger mit Dominick Drexler bekannt. Wegen einer Verfehlung in der Kabine wurde der 33-jährige aus dem Kader geworfen und in die U23 geschoben. Die Mannschaft sah diese Suspendierung des hoch angesehenen Drexlers jedoch sehr kritisch. Der Schalker Coach Karel Geraerts sprach vor der Partie davon, dass die Entscheidung nicht wegen eines geworfenen Milchshakes getroffen worden sei. „Ich habe meine Gründe, die bleiben aber intern.“. Möglicherweise war die Shake-Aktion der Tropfen, welcher das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Nun zum Sportlichen im Pott: zuletzt gab es gegen den KSC und Hannover jeweils Unentschieden. Diese sorgten dafür, dass sich der S04 weiter auf der Stelle bewegt, mit Tendenz nach unten. Da die Konkurrenz fleißig punktete beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz nur noch zwei Punkte bzw. drei Zähler vor dem ersten Abstiegsplatz. Die Alarmglocken sollten also mittlerweile schrillen.

Ein emotionales Spiel wird uns hier gleich wieder erwarten. Nicht nur auf dem Platz wird es um drei wichtige Punkte gehen, sondern es ist auch das Duell der beiden befreundeten Fanlager. Die Fans der beiden Traditionsklubs verbindet seit mehr als 40 Jahren eine Freundschaft und wird auch heute wieder auf den Rängen zu bestaunen sein. Doch mehr dazu später und erstmal zu den wichtigen Themen: der FC Schalke 04 steckt nämlich weiter mitten im Abstiegskampf des Unterhauses und braucht dringend Punkte, um nicht weiter abzurutschen. Das Positive vorab: die bisherigen drei Duelle in der 2. Liga konnten die Gelsenkirchener allesamt für sich entscheiden. So wie das Hinspiel. Das gewannen die Knappen mit 2:1 in Nürnberg durch einen Latza-Treffer in der 89. Minute.