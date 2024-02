Ski Alpin Nach schwerem Sturz: Auch Goggia droht Saisonende Stand: 05.02.2024 13:22 Uhr

Schon wieder ein schwerer Sturz im Ski Alpin. Diesmal verletzte sich die Abfahrts-Olympiasiegerin von 2018 im Training. Ihr droht nun das vorzeitige Ende des Winters.



Die italienische Ski-Alpin-Olympiasiegerin Sofia Goggia hat sich bei einem Trainingsunfall schwer verletzt. Die 31-Jährige stürzte am Montag (05.02.2024) auf der Piste Casola nera in Ponte di Legno in der Provinz Brescia. Die viermalige Gewinnerin des Abfahrts-Weltcups musste mit einem Rettungshubschrauber und dem Verdacht auf Schien- und Wadenbeinbruch ins Krankenhaus geflogen werden.

Schier endlose Sturz- und Verletztenserie

Der 24-fachen Weltcupsiegerin Goggia, die auch in dieser Saison den Abfahrts-Gesamtweltcup anführt, droht nun das vorzeitige Saisonaus. Ihre Verletzung reiht sich ein in eine lange Liste schwerer Ausfälle in diesem Winter. Nach Kreuzbandrissen mussten bereits Petra Vlhova (Slowakei) und Corinne Suter (Schweiz) ihre Saison beenden. Verletzungsbedingt pausieren muss auch Weltcup-Spitzenreiterin Mikaela Shiffrin aus den USA. Bei den Männern können Aleksander Aamodt Kilde, Alexis Pinturault und Marco Schwarz nach schweren Stürzen den Winter nicht zuende fahren. Bei Kilde steht sogar das Karriereende im Raum.

Nächste Frauen-Rennen in Andorra

Goggia hatte sich in der Lombardei, wo sie bereits öfter trainiert hatte, auf den kommenden Weltcup in Andorra vorbereitet. In Soldeu steht am Samstag (10.02.2024) ein Riesenslalom auf dem Programm. Die Italienerin gewann diesen Winter bereits zwei Weltcup-Rennen und schaffte es insgesamt sechsmal aufs Podest.