Super-G in Cortina Gut-Behrami düpiert Konkurrenz - und macht Druck auf Shiffrin

Die Schweizerin Lara Gut-Behrami sichert sich den Super-G-Sieg in Cortina d'Ampezzo. Im Gesamtweltcup liegt sie damit nur noch knapp 200 Punkte hinter der verletzten Mikaela Shiffrin.

Nach sechs Minuten, um 10.36 Uhr, war es so weit am Morgen in Cortina d'Ampezzo: Da legte tatsächlich wieder einmal eine Deutsche die Bestzeit vor in einem Super-G. Die Speed-Spezialistin Kira Weidle, mit Startnummer vier ins Rennen gegangen, sah unten ihre Zeit - und grinste.

Lara Gut-Behrami verdrängt Weidle - und bleibt vorne

Endlich wieder einmal war also eine DSV-Athletin ganz vorne. Aber so ganz wusste Weidle selbst nicht, was ihr da genau für ein Lauf gelang. Zu früh war sie ins Rennen gegangen dafür. Und es dauerte letztlich auch nur drei Minuten, dann war Weidles Führung auch schon wieder weg.

Denn die Schweizerin Lara Gut-Behrami carvte eine grandiose Fahrt in den Schnee von Cortina. Mit 1,33 Sekunden Vorsprung vor Weidle, die am Ende Zehnte wurde, erreichte sie das Ziel - schneller als keine andere Athletin. Zweite wurde die Freitags-Siegerin Stephanie Venier (0,21 Sekunden zurück) vor der Französin Romane Miradoli (+ 0,41). Lokalmatadorin Sofia Goggia wurde mit 0,58 Sekunden Rückstand Fünfte. Gut-Behrami festigt damit ihren zweiten Rang im Gesamtweltcup hinter Mikaela Shiffrin.

Wieder Stürze wie in den Vortagen

Nach zwei Abfahrten am Freitag und am Samstag, die vor allem deshalb in Erinnerung bleiben werden, weil einige Athletinnen stürzten und wie Shiffrin (Knieverletzung) oder Corinne Suter (Kreuzbandriss) verletzt ausschieden, stand nun der Super-G an.

Mit einer Disziplin-bedingten Veränderung: Der Start befand sich nun deutlich weiter unten, los ging es dieses Mal direkt am Tofana-Schuss. Doch auch das schützte vor Stürzen nicht. Unter anderem Kajsa Vickhoff Lie (Norwegen), Valerie Grenier (Kanada) und Roberta Melesi (Italien) erwischte es dieses Mal. Gerade Grenier hatte es heftiger erwischt, nach ihrem Sturz wurde das Rennen einige Minuten lang unterbrochen.

Gut-Behrami macht Druck auf Mikaela Shiffrin

Shiffrin hat übrigens ein dickes Knie, will aber im Laufe der Saison wieder einsteigen. Dennoch kann Gut-Behrami jetzt wichtige Punkte aufholen, sie liegt nicht einmal mehr 200 Zähler hinter der Ersten - und am Dienstag steht mit dem Riesenslalom am Kronplatz wieder ein möglicher Punktebringer für Gut-Behrami an (live ab 10.25 Uhr bei BR24Sport).

