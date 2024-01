Gefahr bei Speedrennen Schwere Stürze nehmen zu im Alpinen Weltcup Stand: 13.01.2024 16:46 Uhr

Der norwegische Skistar Aleksander Aamodt Kilde stürzt in der Abfahrt in Wengen schwer und muss mit einem Helikopter abtransportiert werden. Es ist nicht der erste Sturz an diesem Wochenende und auch in der Saison häufen sich die Unfälle.

Dass Marco Odermatt beim Klassiker in Wengen die nächste Wahnsinnsfahrt in den Schnee zauberte, geriet schnell in Vergessenheit. Dazu war die Sorge zu groß um Aleksander Aamodt Kilde. Odermatts Konkurrent war im Zielhang schwer gestürzt.

Mit 100 km/h schlug er auf der Piste ein und landete im Fangnetz nur wenige Meter von der Zieleinfahrt entfernt. Die Behandlung dauerte eine knappe halbe Stunde. Danach wurde der Norweger mit dem Helikopter ins Krankenhaus geflogen.

Kilde verletzt sich schwer

Aus Kreisen des norwegischen Skiverbands ist zu hören, dass er eine starke Schnittverletzung am Bein sowie eine schwere Schulterverletzung davongetragen haben soll, jedoch keinen Bruch. Der ORF hatte zunächst von einer Unterschenkelfraktur gesprochen. Eine offizielle Diagnose steht noch aus, die Saison dürfte für den 31-Jährigen beendet sein. " Das ist furchtbar, Aleks so zu sehen, gestern hat es Alexis erwischt ", zeigte sich Cyprien Zarrazin im ZDF-Interview Cyprien Sarrazin.

Kilde musste in seiner Karriere bereits viele Rückschläge wegstecken - unter anderem einen Kreuzbandriss im rechten Knie vor drei Jahren.

Drei schwere Stürze an drei Tagen

Bereits am Freitag war Sarrazins Landsmann Alexis Pinturault am Lauberhorn schwer gestürzt. Auch er konnte nur mit einem Hubschrauber geborgen werden. Nach ersten Untersuchungen war klar: Der 32-Jährige hat einen Kreuzbandriss erlitten, die Saison ist für ihn beendet. " Physisch ist das richtig beanspruchend " beschrieb Sarrazin die Pistenverhältnisse auf der Lauberhornabfahrt. Besonders im letzten Teil der Strecke sei man " nicht mehr bei 100 Prozent " vermutet der Franzose.

Vier schwere Stürze in dieser Saison

Neben Kilde und Pinnturault gab es während der Station in Wengen noch weitere folgenreiche Stürze. Der Schweizer Marco Kohler, Kumpel von Odermatt, stürzte bei der verkürzten Abfahrt am Donnerstag und zog sich einen Kreuzband- und Innenmeniskusriss zu.

Das gleiche Schicksal hatte den Österreicher Marco Schwarz ereilt beim Weltcup in Bormio ereilt. Der zum damaligen Zeitpunkt Weltcup-Gesamtführende erlitt auf der Stelvio einen Kreuzbandriss und Meniskusschaden. Damit sind nun alle Konkurennten Odermatts um den Gesamtweltcup aus dem Rennen. Der Schweizer Ausnahmefahrer empfand einen " faden Beigeschmack " bei seinem Sieg am Samstag. " Wenn ein Freund stürzt, ist das nie schön. "

Zudem hatte es den Italiener Christof Innerhofer auf der Stelvio in Bormio erwischt. Auch er war Ende Dezember nach einem Sturz bei hohem Tempo von einem Helikopter abgeholt worden.

Zu hohe Belastung: Dreßen übt Kritik

Die Athleten machen auch den Weltcup-Kalender dafür verantwortlich für die vielen Ausfälle. " Ich glaube, dass man sich generell einmal überlegen muss, was überhaupt noch zielführend ist, wenn ich überlege, wie viele Rennen geplant sind ", sagte deutsche Fahrer Thomas Dreßen am BR-Mikrofon.