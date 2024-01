Super-G Cyprien Sarrazin ist der neue Speedstar Stand: 12.01.2024 14:18 Uhr

Cyprien Sarrazin reitet am Lauberhorn im Sog von Marco Odermatt weiter auf der Erfolgswelle. Im Super-G verwies der Franzose den Schweizer Ski-Superstar auf Platz zwei. Mit Aleksander Aamodt Kilde gab es auf Platz drei dagegen keine große Überraschung. Bester Deutscher war Andreas Sander.

Am Lauberhorn heißen die Schlüsselstellen Hundschopf, Kernen-S und Haneggschuss. Die hatte am Freitag der Abfahrtszweite Cyprien Sarrazin am besten im Griff. Auf dem 2.950 Meter langen und technisch anspruchsvollen Super-G-Kurs brannte der Franzose mit Startnummer 3 die schnellste Linie in den Schnee. Eine starke Ansage an die stärksten Konkurrent Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen), Marco Odermatt (Schweiz) und Vincent Kriechmayr (Österreich), die sich sonst auf Platz eins sonnten.

Pinturault-Sturz überschattet das Rennen

Doch nur drei Fahrer später musste das Rennen allerdings für gut 25 Minuten unterbrochen werden. Denn wie viel Risiko die Speedspezialisten bei der rasanten Fahrt über die eisige Piste ausgesetzt sind, war beim schweren Sturz von Alexis Pinturault zu sehen und zu hören. Der Franzose bekam nach einem Sprung zu viel Rücklage und verlor die Kontrolle. Beim Sturz hatte er sich wohl am Knie(?) verletzt und hörbar Schmerzen. Er wurde per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzung lagen noch keine Informationen vor.

Odermatt nur Zweiter

Wie gut Sarrazin unterwegs gewesen war, zeigte sich beim Ritt von Lokalmatador Odermatt (+0,58 Sek.). Der Schweizer hatte im Ziel fast eine Sekunde Rückstand auf den Franzosen eingefahren. Auch Kilde konnte den neuen Star am alpinen Speedhimmel nicht vom Thron stoßen. " Er war heute der Beste ", sagte Odermatt im ORF. Und räumte ein, dass er nach dem Surz von Pinturault vielleicht nicht mehr alles riskiert hatte. " Solche Geschichten und Emotionen sind nicht einfach ".

DSV-Team sucht nach der Erfolgsspur

Das DSV-Team ist weiter auf der Suche nach der Erfolgsspur und fuhr auch beim zweiten Rennen in Wengen der Weltspitze hinterher. " Die vorderen Leute wie der (Marco) Odermatt fahren auf einem ganz anderen Niveau. Der Abfahrtssport hat sich extrem entwickelt über die Saison ", beschrieb Cheftrainer Christian Schwaiger die Probleme der deutschen Speedfahrer vor dem Super-G im ZDF-Interview. " Die Techniker geben den Ton an. Und wir haben nicht die prädestinierten Techniker ."

Sander und Baumann verpassen Top 20

Am Donnerstag war Andreas Sander mit Platz 18 in der Abfahrt noch bester Deutscher gewesen. Im Super-G verpasste er die Top 20. Bitter war dabei, dass im Ziel ein Rückstand von 3,04 Sekunden auf der Anzeige stand. Romed Baumann war sogar satte 3,82 Sekunden länger als Sarazin unterwegs gewesen.

Thomas Dreßen wollte sein Knie für die Abfahrt am Samstag schonen und verzichtete auf einen Start.