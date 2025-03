Ski Alpin Starke Dürr fährt in Are um den Slalom-Sieg mit Stand: 09.03.2025 10:36 Uhr

Beim Slalom in Are steuert Mikaela Shiffrin souverän auf ihren 101. Weltcup-Sieg zu. Doch Lena Dürr liegt keine halbe Sekunde zurück und kann kurz vor dem Saisonfinale vielleicht den ersten Erfolg der Saison feiern. Die Schwedin Sara Hector liegt vor dem finalen Lauf auf Rang drei.

Beim vorletzten Slalom der Saison wollen die Edeltechnikerinnen im Kampf um den Slalom-Weltcup die vielleicht schon entscheidenden Punkt holen. Zrinka Ljutic (489) führt vor Camille Rast (450), Katharina Liensberger (384), Wendy Holdener (374), Lena Dürr (357) und Mikaela Shiffrin (326) .

Shiffrin, die in der aktuellen Saison schon dreimal gewinnen konnte, zeigte zwischen den Stangen wieder eine excellente Vorstellung und gab den Konkurrentinnen in 51.27 Sekunden eine nicht zu knackende Vorgabe. Lena Dürr kam bis auf 43 Hundertstel Sekunden an die US-Amerikanerin heran und geht um 12.30 Uhr als Zweite in den zweiten Lauf. " Ich bin ganz zufrieden, unten die letzte Haarnadel nicht richtig gut getroffen. Aber gut " so Dürr. " Ich werde wie immer alles reinlegen im zweiten Durchgang ." Als Drittschnellste war die Schwedin Sara Hector durch den Kurs gekurvt.

Schnelle Aicher scheidet aus

Für Emma Aicher ist der Slalom in Are ein kleines Heimspiel. Die Deutsch-Schwedin hat ein Jahr lang das dortige Skigymnasium besucht. In der Abfahrt ist die 21-Jährige mit dem ersten Weltcup-Sieg und Platz zwei in Kvitfjell ganz oben angekommen.

Und auch beim Slalom lief es jetzt erstmal wie geschmiert. Bei der ersten Zwischenzeit lag sie sogar vor Shiffrin. Doch nach einem Rutscher über den Innenski war die Fahrt im Steilhang zu Ende. Es war bereits der fünfte Ausfall im Slalom.