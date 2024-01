Abfahrt in Wengen Odermatts Sensationsfahrt wird durch schweren Kilde-Sturz überschattet Stand: 13.01.2024 14:41 Uhr

Marco Odermatt hat die Konkurrenz auch bei der zweiten Weltcup-Abfahrt in Wengen in Grund und Boden gefahren. Sein bereits siebter Sieg in diesem Winter wurde allerdings von der nächsten schweren Verletzung überschattet. Die deutschen Fahrer erlebten ein Debakel.

Von Jonas Schlott

Der Abfahrts-Knoten bei Marco Odermatt ist endgültig geplatzt: Nach seinem Weltcup-Premierensieg am Donnerstag war gegen den Führenden im Gesamtweltcup auch am Samstag (13.01.2024) bei der 94. Ausgabe der legendären Lauberhorn-Abfahrt in Wengen (Schweiz) kein Kraut gewachsen.

Der 26-jährige Lokalmatador zauberte bei traumhaften Bedingungen einen sensationellen Lauf in den Schnee und revanchierte sich für die "Niederlage" am Vortag im Super G gegen Cyprien Sarrazin. Der Franzose wurde dieses Mal Zweiter (+0,59 Sekunden). Dominik Paris aus Italien komplettierte das Podest, hatte aber bereits fast zwei Sekunden Rückstand auf Odermatt.

Nächster schwerer Sturz

Überschattet wurde die mit 4.270 Metern längste Abfahrt im gesamten Weltcup von einem schweren Sturz Aleksander Ammodt Kildes. Der ohnehin gesundheitlich angeschlagene Norweger rutschte kurz vor dem Ziel-S weg und wurde mit voller Wucht ins Fangnetz geschleudert.

Kilde, der auf der Lauberhorn im Vorjahr triumphiert hatte, musste minutenlang behandelt und anschließend per Hubschrauber abtransportiert werden. Das Rennen wurde für eine halbe Stunde unterbrochen. Eine Diagnose steht zwar noch aus, die Bilder ließen allerdings Schlimmes erahnen. Laut ORF soll er sich den Unterschenkel gebrochen haben. Der 21-malige Weltcupsieger hatte bei der verkürzten Abfahrt und im Super-G in Wengen noch jeweils den dritten Platz belegt.

Vorjahressieger Aleksander Aamodt Kilde stürzte auf der Lauberhornabfahrt schwer.

Damit forderte das Lauberhornrennen auch am dritten Tag einen mutmaßlich Schwerverletzten. Am Donnerstag hatte sich der Österreicher Marco Kohler das Knie mit einem Kreuzbandriss zertrümmert. Am Freitag hatte es dann den Franzosen Alexis Pinturault im Super G erwischt, der sich nach einem Sturz ebenfalls das Kreuzband gerissen hatte. " Jeder kleine Fehler wird sofort bestraft ", brachte es Dominik Paris auf den Punkt.

DSV-Fahrer enttäuschen auf ganzer Linie

Die deutschen Fahrer blieben zwar unversehrt, erlebten aber dennoch ein Debakel und landeten allesamt jenseits der Top 25. Andreas Sander (SG Ennepetal) war noch bester DSV-Athlet, hatte aber bereits über fünf Sekunden Rückstand im Ziel. Dahinter beendete Luis Vogt (SC Garmisch/+5,40) das Rennen.

Auch Romed Baumann (WSV Kiefersfelden) fuhr seinen Ansprüchen komplett hinterher und zeigte das wohl schwächste Rennen in diesem Winter (+5,42). " Es war die Hölle heute. Die Pause hat mich aus dem Konzept gebracht. Körperlich war ich heute nicht auf der Höhe ", lautete das ernüchternde Fazit des 37-jährigen Routiniers.

Hinter ihm reihten sich noch Josef Ferstl (SC Hammer e.V./+5,91), Dominik Schwaiger (WSV Königssee/+5,95) und Simon Jocher (SC Garmisch/+6,78) ein, die im Ziel alle den Kopf schütteln. Noch enttäuschender lief es für Thomas Dreßen (SC Mittenwald), der sich bereits beim Start fast 1,5 Sekunden Rückstand eingehandelt hatte und auch im Anschluss enorm viel Zeit verlor. Nach der Hälfte der Strecke hatte er ein Einsehen und ließ die Fahrt auch mit Blick auf sein empfindliches Knie austrudeln (+11,56).

Odermatt wie vom anderen Stern

Welche Tücken die anspruchsvolle Piste hat, wurde schon früh deutlich. Der Schweizer Justin Murisier verlor nach wenigen Metern direkt beim Russisprung die Kontrolle und stürzte. Wie es besser ging, zeigte sein Teamkollege. Denn Odermatt fuhr wieder einmal wie vom anderen Stern: Noch am Start mit leichtem Rückstand, zeigte der 26-Jährige im Anschluss sein ganzes Können.

Die ersten beiden Schlüsselstellen mit der Minschkante und der Canadian Corner meisterte er perfekt. Auch das Kernen-S löste Odermatt elegant, ehe er im Anschluss Topspeed aufbaute, den Mittelteil mit gefühlvollen Schwüngen fuhr und seine Sensationsfahrt souverän ins Ziel brachte.

Sarrazin müht sich vergebens

Hatte Sarrazin im Super G am Vortag Odermatt noch in die Schranken gewiesen, musste sich der Franzose dieses Mal geschlagen geben. Beim Start noch schneller als sein Konkurrent, verpasste er im Mittelteil die Ideallinie und rutschte einige Male leicht weg. Im unteren Teil der Strecke konnte Sarrazin zwar noch etwas aufholen, am Ende landete er aber mit über einer halben Sekunden hinter dem Tagessieger.

Auch dahinter biss sich die Konkurrenz reihenweise die Zähne aus und kam nicht einmal ansatzweise an die phänomenale Zeit Odermatts heran. Zum Vergleich: Der kanadische Weltmeister im Super G, James Crawford, kam mit satten 4,40 Sekunden Rückstand ins Ziel. Zudem mieden zahlreiche Athleten nach Kildes Sturz das Risiko. Dennoch schied am Ende mehr als ein Dutzend Fahrer nach Stürzen aus.