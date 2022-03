Odermatt wackelt nur kurz

Odermatt, bereits feststehender Sieger im Gesamtweltcup, setzte als erster Starter bei perfekten äußeren Bedingungen die Richtzeit. Im Mittelteil wackelte der Schweizer zwar kurz, an seinen 1:04.96 Minuten biss sich die Konkurrenz aber reihenweise die Zähne aus.

Nur Lucas Braathen kam ihm gefährlich nah. Der Norweger fuhr ohne sichtbare Fehler, lag im Ziel aber dennoch 0,2 Sekunden hinter dem Führenden.

Guter Lauf von Schmid - Kristoffersen patzt

Auch Schmid, der sich im Teamwettbewerb am Freitag extra geschont hatte, legte mit der Startnummer zehn vielversprechend los und schwang sich zwischenzeitlich sogar an die Spitze. Im letzten Drittel verlor der Athlet vom SC Fischen aber an Tempo und fiel auf der bereits leicht ausgefahrenen Piste noch einige Plätze zurück.

Bitter lief es für Henrik Kristoffersen. Odermatts ärgster Konkurrent in dieser Saison lag bei der zweiten Zwischenzeit knapp vorne, rutschte kurz darauf aber mit dem Innenski weg und schied aus. Dagegen ließ Junioren-Weltmeister Alexander Steen Olsen als letzer Starter aufhorchen. Der Norweger wurde für seine riskante Fahrt belohnt und reihte sich mit 1:05.73 Minuten noch vor Schmid ein.

Entscheidungen um die Kugeln bereits gefallen

Beim letzten Riesenslalom in dieser Weltcup-Saison geht es nur noch um die Entscheidung in der Tageswertung. Odermatt hatte sich bereits am vergangenen Wochenende in Kranjska Gora vorzeitig die große Kristallkugel für den Sieg im Gesamtweltcup und die kleine Kristallkugel für den ersten Platz in der Disziplinenwertung gesichert.