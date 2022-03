Odermatt greift nach der Kugel - Schmid in Lauerstellung

Alexis Pinturault meldet sich zurück

Dies gelang einem besser, der in diesem Winter nie zu seiner Form gefunden hat. Und so führt etwas überraschend Alexis Pinturault in Kranjiska Gora. Der Franzose, der im vergangenen Jahr noch den Gesamtweltcup gewinnen konnte, zeigte einen sehr konzentrierten Lauf, in dem er alle seine Qualitäten zeigte. "Da hat jeder Schwung tiptop gepasst" , so Neureuther.

Pinturault führt ganz knapp vor dem Norweger Lucas Braathen (+0,01 Sekunden), der mit Startnummer 16 auf Rang zwei preschte, und dem Lokalmatador Zan Kranjec aus Slowenien (+ 0,19).

Solides Rennen von Alexander Schmid - Gratz überrascht

"Ganz okay" lief es für Alexander Schmid, den besten deutschen Riesenslalomfahrer in dieser Saison. Der 27-jährige Allgäuer fuhr die neuntschnellste Zeit und liegt mit 0,89 Sekunden Rückstand auf Pinturault noch aussichtsreich im Rennen. "Ich habe erreicht, was ich mir vorgenommen habe. Teilweise war ich etwas zu direkt, zu ungeduldig" , sagte er vor dem Sportschau-Mikrofon.

Ganz stark auch die Vorstellung von Fabian Gratz und Anton Grammel: Mit den hohen Startnummern 53 und 51 qualifizierten sich die beiden DSV-Fahrer noch für den zweiten Lauf. Gratz belegt mit nur 1,95 Sekunden Rückstand einen großartigen 19. Platz, Grammel (+ 2,46) ist 29., Julian Rauchfuss schied aus.