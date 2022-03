Linus Straßer muss wie in Garmisch von hinten angreifen

Straßer vom TSV 1860 München liegt noch gut im Rennen: als Zwölfter mit einer Zeit von 55,14 Sekunden. Ganz fehlerfrei hatte er seine Fahrt nicht runtergebracht, daher haderte er im Ziel etwas.

Chancen aufs Podest hat der 29-Jährige im Flachauer Flutlicht allerdings allemal noch, zuletzt in Garmisch-Partenkirchen schaffte er es gar von Rang 16 aus auf Rang drei, nun liegt er nicht einmal sechs Zehntelsekunden hinter Noel. "Das sollte ein cooles Rennen werden" , hatte Straßer vor dem vorletzten Slalom des Winters gesagt.

Nummer eins für den "Seriensieger" Kristoffersen ein Nachteil

Straßer war nicht der Einzige, dem das Fahren auf diesem vom deutschen Trainer Andreas Ommimger schwierig gesteckten Kurs am eigentlich leichten Hang Probleme machte. Auch der Norweger Henrik Kristoffersen, der die Slalom-Gesamtwertung anführt und als Einziger in diesem Winter zweimal gewonnen hatte (allerdings an einem Ort, Garmisch-Partenkirchen), verpatzte den letzten Übergang kurz vor dem Ziel komplett.

Seine Startnummer eins war dieses Mal eher Nachteil denn Vorteil. Mit 2,67 Sekunden Rückstand kam er gerade so als 28. weiter. Das ist allerdings durchaus kritisch für ihn: Schließlich liegt er im Kampf um die kleine Kristallkugel in der Disziplin mit 356 Punkten nur knapp vor seinem Teamkollegen Lucas Braathen (307) und Straßer (278). Beide dürften am Mittwoch aufholen und die Entscheidung vor dem letzten Slalom in Courchevel noch spannender machen.

Neben Straßer qualifizierte sich aus dem großen DSV-Team wie erwähnt auch Anton Tremmel als 20, der die noch guten Bedingungen mit seiner Startnummer 44 nutzte. Alexander Schmid, Fabian Himmelsbach und Adrian Meisen schieden dagegen bereits auf der Strecke aus, David Ketterer wurde mit 3,35 Sekunden Rückstand 38. und verpasste damit ebenfalls Lauf zwei.