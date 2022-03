Sollte der Schweizer im zweiten Durchgang (ab 12.30 Uhr im Livestream auf sportschau.de) nicht ausscheiden, dann hat er mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit den Gesamtweltcup in der Tasche. Ein achter Platz reicht dem 24-Jährigen in Slowenien, um sich nach der kleinen Riesenslalomkugel erstmals auch die große Kristallkugel zu sichern.

Streitig machen, so scheint es, kann er sich diesen Triumph nur selbst, indem er im Finaledurchgang nicht ins Ziel kommt. Denn nach dem ersten Lauf liegt Odermatt in Kranjiska Gora in Führung.