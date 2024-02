Weltcup in Seefeld Kombinierer Mach und Schmid in Lauerstellung Stand: 02.02.2024 13:23 Uhr

Die beiden deutschen Kombinierer David Mach und Julian Schmid liegen beim Weltcup in Seefeld nach dem Springen in Lauerstellung - ein Podestplatz am Freitag (02.02.2024) wird aber schwierig.

Den mit Abstand am höchsten bewerteten Satz landete mal wieder der norwegische Ausnahmekönner Jarl Magnus Riiber mit 110,5 Metern. In den 7,5 Kilometer-Langlauf (Livestream und Ticker ab 15.10 Uhr bei sportschau.de) nimmt er damit einen Vorsprung von 38 Sekunden auf den Japaner Ryota Yamamoto mit. 42 Sekunden Rückstand hat Teamkollege Jörgen Grabak. Der zweitbeste Norweger dürfte Yamamoto vermutlich schnell einholen, in Richtung Riiber wird es aber auf der kürzeren Distanz schwierig.

Mach mit 1:18 Minuten Rückstand

Aus dem deutschen Team konnte David Mach auf der Schanze mit starken 111 Metern überzeugen, er hatte aber auch mehr Anlauf als Riiber. Als guter Siebter nimmt er einen Rucksack von etwas mehr als einer Minute mit in die Loipe.

Auch Julian Schmid ist nach 104 Metern im Springen als Achter gut platziert, die 1:18 Minuten Rückstand dürften für die 7,5 Kilometer aber zu viel sein, um die Norweger zu ärgern.

Mehr als zwei Minuten Rückstand für Geiger

Johannes Rydzek, Manuel Faißt und Terence Weber belegen nach dem Springen die Plätze zwölf, 14 und 18. Vinzenz Geiger hat als 24. schon über zwei Minuten aufzuholen und auch Wendelin Thannheimer dürfte als 27. nicht zufrieden auf den Sprungdurchgang blicken.