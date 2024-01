Weltcup in Schonach Deutsche Kombinierer hadern wieder auf der Schanze Stand: 28.01.2024 11:15 Uhr

Neuer Tag, altes Bild: Die deutschen Kombinierer kommen auf der Schanze einfach nicht klar und brauchen ab 13.15 Uhr beim anschließenden Langlauf wieder eine Aufholjagd. Als Gejagter geht erneut Jarl Magnus Riiber in die Loipe.

Die Lücke nach vorn ist für die deutschen Kombiniererinnen beim Heimweltcup in Schonach auch am Sonntag (28.01.2024) riesengroß. Bester Deutscher ist Manuel Faisst, der als 17. aber auch schon 1:46 Minuten Rückstand auf Sprungsieger und Dominator Riiber hat. Ein einsames Rennen über 10 Kilometer wird es für den Norweger aber nicht. Diesmal hat er "nur" 32 Sekunden Vorsprung vor seinem Teamkollegen Joergen Graabak und 40 Sekunden auf die Rettenegger-Brüdern Stefan und Thomas aus Österreich.

Geiger braucht nächste Aufholjagd

Die Windbedingungen bei Vinzenz Geiger (SC Oberstdorf) stimmten, der Sprung war erneut nicht optimal. 94,5 Meter reichten nicht, um die Lücke zur Weltspitze zur schließen. Geiger startet als 18. (+ 1:50 Minuten). Am Samstag war der Oberstdorfer mit der schnellsten Laufleistung aller Starter vom 23. auf den achten Platz nach vorn gelaufen. " Ich versuche heute auch wieder ein Superrennen zu machen und werde alles reinhauen" , kündigte Geiger an. Pech mit dem Wind hatte Faißt (SV Baiersbronn), der schon bei 88 Metern landete, aber viele Bonuspunkte für die Anlaufverkürzung und den Rückenwind bekam. Er startet vier Sekunden vor Geiger als bester Deutscher.

DSV-Kombinierer weit zurück

Der junge Simon Mach (SC Buchenberg) erwischte erneut einen guten Sprung und geht nach 92,5 Metern direkt hinter Fiasst und Geiger ins Rennen. Am Samstag hatte er eine ähnlich gute Ausgangslage, als ihm ein Fehlstart passierte. Mach wurde disquailifiziert. Diesmal ist er auf der Strecke in guter Begleitung: In einem ähnlichen Zeitfenster gehen Wendelin Thannheimer (SC Oberstdorf/93 m), Terence Weber (SSV Geyer/90,5 m), Julian Schmid (SC Oberstdorf/91 m) und Johannes Rydzek (SC Oberstdorf/90,5 m) in die Spur.

Deutlich abgeschlagener sind wie schon am Samstag Jakob Lange (WSV Kiefersfelden/86,5 m), Christian Frank (SK Berchtesgaden/87 m) und Nick Siegemund (VSC Klingenthal/86 m).

Rießles letzter Sprung

Die Augen waren an diesem frühen Morgen im Schwarzwald aber nicht auf Riiber oder Geiger gerichtet. Gefeiert wurde an der Schanze vor allem einer so richtig: Fabian "Rio" Rießle vom SZ Breitnau. Mit einem Lächeln im Gesicht drückte er sich 10:29 Uhr ab, surrte die eisige Anlaufspur hinab und segelte durch die Luft. Die Landung nach nur 75,5 Metern sorgte kurz für Ärger beim 33-Jährigen, danach jubelte er der frenetischen Zuschauerschar zu.

Die Platzierung ist zweitrangig, wenn es um 13.15 Uhr letztmals als Aktiver in die Loipe geht. Er wolle beim Laufen zunächst Vollgas geben, "aber die letzte Runde genießen und auch immer mal anhalten" , kündigte der 33-Jährige im ZDF an. Rießle wird von seinen Fans, seiner Familie und seinen Freunden garantiert angefeuert als ginge es um Olympia-Gold. Seine heutigen Ski werde er mit nach Hause nehmen und " vielleicht mal an die Wand nageln". "Es ist für mich eine Ehre, dass ich hier vor heimischen Publikum abtreten darf" , sagte Rießle voller Dankbarkeit.

Fabian Rießle segelte letztmals als Aktiver durch die Luft.

Es geht um ein Extra-Preisgeld

Der Weltcup in Schonach gehört zur Germany Trophy. Der bestplatzierte Athlet aus den vier Wettkämpfen in Oberstdorf und Schonach darf sich am Sonntag über über ein Extrapreisgeld von 10.000 Schweizer Franken freuen.