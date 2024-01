Weltcup in Schonach Deutsche Kombinierer springen beim Heimspiel hinterher Stand: 27.01.2024 11:33 Uhr

Es läuft einfach nicht auf der Schanze: Die deutschen Kombinierer haben auch beim Heimrennen in Schonach keine gute Ausgangslage. Vor dem 10-km-Rennen ist Terence Weber als Achter der Beste aus dem DSV-Team. In Führung liegt Überflieger Jarl Magnus Riiber (108 Meter), dem Norweger sind vier Österreicher auf den Fersen. Die Entscheidung fällt ab 13.20 Uhr (Live-Ticker bei sportschau.de).

Die Deutschen brauchen mal wieder schnelle Beine, denn nach dem Springen ist nur Terence Weber vom SSV Geyer in den Top Ten platziert. Der Sachse segelte auf 99 Meter und damit als Einziger aus dem deutschen Team in Richtung Weltspitze. Dennoch hat er schon 1:25 Minuten Rückstand auf Riiber. Für Manuel Faißt (13./95,5 m/ +1:41 min) und Johannes Rydzek (16./96 m/ + 1:49 Minuten) könnte es mit einer guten Laufleistung noch Richtung Podest gehen. Der dritte Platz ist nur knapp eine Minute entfernt. Allerdings dürften die Österreicher - auf Platz zwei bis fünf platziert - ordentlich Dampf in der Loipe machen.

Geiger kommt nicht an die Weltspitze heran

Für den früheren Siegspringer Vinzenz Geiger (SC Oberstdorf) ist das Podest auch in Schonach weit entfernt. Bei guten Bedingungen landete der Oberstdorfer bei 94,5 Metern und geht als 23. 2:09 Minuten nach Riiber in das Rennen, gänzlich unzufrieden war er aber nicht: "Ich habe nicht so gut in die Saison gefunden, komme aber Schritt für Schritt wieder heran" , sagte er nach seinem Sprung im ZDF.

Eine positive Überraschung aus deutscher Sicht war Simon Mach (SC Buchenberg), der sich mit Topergebnisse im Continentalcup empfohlen hatte. Der 21-Jährige setzte nach 93,5 Metern auf und nimmt unmittelbar nach Geiger die Verfolgung der Besten auf.

Rießle genießt Atmosphäre trotz kleinem "Hüpfer"

Den größten Applaus erntete an diesem sonnigen Samstag Fabian Rießle. Der Erfolgs-Schwarzwälder, der mit der Sonne um die Wette strahlte, tritt zum letzten Mal auf der Weltcup-Bühne auf, wird am Sonntag Servus sagen und genoss trotz seines Hüpfers auf nur 81,5 Meter die Atmosphäre. "Ich möchte jede Sekunde aufsaugen und einen schönen Wettkampf in Vorbereitung auf morgen machen" , sagte der 33-Jährige. Nach dem Wettkampf am Sonntag wird dann entgültig Schluss sein.

Am Samstag muss Rießle - wie so oft in den letzten zwei Jahren - eine Aufholjagd starten. Er geht als Vorletzter mit fast vier Minuten Rückstand in das Rennen über 10 Kilometer - und damit als Letzter der elf gestarteten Deutschen. Lediglich Chingiz Rakparov aus Kasachstan startet noch nach dem mehrfachen Mannschafts-Weltmeister.

Auch Schmid abgeschlagen

Vor Rießle, aber auch schon ziemlich weit abgeschlagen, gehen Wendelin Thannheimer (SC Oberstdorf), Julian Schmid (SC Oberstdorf), Jakob Lange (WSV Kiefersfelden), Nick Siegemund (VSC Klingenthal) und Christian Frank (Berchtesgaden) in die Loipe. Die spezielle Schanze mit dem eigenen Radius stellte die Deutschen, die sogar einen Tag früher anreisten, um noch einmal zu trainieren, vor große Probleme. Die Schwierigkeiten auf der Schanze ziehen sich durch die gesamte Saison - in der die DSV-Kombinierer noch auf den ersten Saisonsieg warten.

Jarl Magnus Riiber sprang mehr als 25 Meter weiter als Fabian Rießle.

Es geht um ein Extra-Preisgeld

Der Weltcup in Schonach gehört zur Germany Trophy. Der bestplatzierte Athlet aus den vier Wettkämpfen in Oberstdorf und Schonach darf sich am Sonntag über über ein Extrapreisgeld von 10.000 Schweizer Franken freuen.