Tor des Monats Januar 2024 Flaths Eckballschlenzer ist Tor des Monats Stand: 24.02.2024 19:39 Uhr

Das erste Tor des Monats des neuen Jahres steht fest. Christian Flath vom FSV Luckenwalde gewinnt im Januar. Sein direkt verwandelter Eckstoß bekommt fast 100.000 Stimmen.

Der direkt verwandelte Eckball ist eine Kategorie, die man beim Tor des Monats eigentlich noch gar nicht als solche bezeichnen kann, weil in 53 Jahren dieses Wettbewerbs gerade einmal zwei Tore auf diese Art und Weise erzielt wurden.

Seltsamerweise ist keines davon von Eintracht-Legende Bernd Nickel, der sich rühmen darf, seinerzeit von allen vier Ecken des damaligen Frankfurter Waldstadions direkt getroffen zu haben. Das erste TdM erzielte im April 2011 Julian Schuster vom SC Freiburg auf diese Art, nur acht Monate später wurde Christian Clemens vom 1. FC Köln im Dezember 2011 für eine direkt verwandelte Ecke ausgezeichnet.

Ein perfekter Treffer

Dritter im Bunde ist jetzt also Christian Flath. 0:1 lag Luckenwalde in der Regionalliga Nordwest gegen den haushohen Favoriten aus Cottbus zurück, als Flath sich in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Ball an der rechten Eckfahne zurechtlegt. Was die Fans im Walter-Seelenbinder-Stadion anschließend zu sehen bekommen, ist mit einem Wort gut beschrieben: Perfektion. Der Luckenwalder Kapitän trifft die Kugel perfekt, der Linksdrall: perfekt, die Höhe: perfekt, die Flugbahn: perfekt, und am Ende schlägt der Ball auch noch perfekt links oben ein.

Der Wind half mit

"Das war so nicht gedacht", gab Flath nach seinem Treffer ehrlicherweise zu. "Ich habe gesehen, dass Cottbus noch unsortiert war und das wollte ich ausnutzen. Und dann hat der Wind das Übrige dazugetan und er ist perfekt reingefallen."

Ob der liebe Gott, der Zufall oder der Wind nachgeholfen haben oder nicht, spielt beim Tor des Monats aber keine Rolle. Am Ende zählt die Begeisterung der Menschen für einen Treffer und dass sie in großer Anzahl dafür abstimmen. Beide Kriterien erfüllt Flaths direkt verwandelte Ecke und ist somit absolut verdientermaßen das Tor des Monats Januar 2024.