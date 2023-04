Tor des Monats März 2023 Dompés Freistoßtreffer ist Tor des Monats Stand: 22.04.2023 19:21 Uhr

Jean-Luc Dompé beendet die über 13jährige Abstinenz des Hamburger SV beim Tor des Monats. Sein sehenswerter Freistoß bekommt über 68.000 Stimmen.

Über ein Jahr ist es her, dass zuletzt ein Freistoßtreffer mit der goldenen Tor-des-Monats-Medaille ausgezeichnet wurde. Meppens David Blacha war es im Oktober 2021 mit seinem großartigen Schlitzohr-Tor aus der Distanz. Es war das insgesamt 45. Tor des Monats in der Kategorie Freistöße in der über 50jährigen TdM-Historie. Und was gab es da nicht für unfassbare Treffer: Gleich das erste Tor des Monats überhaupt war ein Freistoßtreffer. Gerhard Faltermeier erzielte es im März 1971. Oder Rainer Bonhofs unfassbarer Hammer im Jahr 1978 im Länderspiel gegen die Tschechesslowakei. Oder Sören Lerbys Geschoss, dem nicht einmal die Kamera der Sportschau folgen konnte im August 1984.

Über die Nürnberger Mauer ins Toreck

Dompé trägt sich nun mit seinem Tor als 46. Spieler in diese Kategorie ein. Der Ball ruht gut 22 Meter vor dem linken Strafraumeck der Nürnberger. Die Mauer der Clubberer steht, ist aber für den wunderbar gefühlvollen Schuss des Franzosen kein Hindernis. Der Ball fliegt über die Köpfe der Nürnberger Verteidiger und senkt sich nach idealer Flugbahn butterweich genau ins linke Toreck.

Über 13 Jahre TdM-Abstinenz für den HSV

Dompés Treffer ist das das insgesamt 14. Tor des Monats für den HSV und das erste nach über 13 Jahren Abstinenz. Eljero Elia war der letzte Torschütze im Dezember 2009. Das erste Tor des Monats für die Hamburger schoss Manfred Kaltz im Mai 1972.