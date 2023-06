Tor des Monats Mai 2023 Hübers ist Torschütze des Monats Mai Stand: 25.06.2023 19:49 Uhr

Traumtor mit der Hacke: Kölns Tim Hübers sichert sich mit seinem sehenswerten Tor gegen Hertha BSC Berlin die Auszeichnung zum Tor des Monats Mai - und sticht damit Dortmunds Sebastien Haller aus, der ebenfalls per Hacke getroffen hatte.

Bei einem Duell zwischen Weltklassestürmer Haller und Innenverteidiger Hübers um den schönsten Treffer eines Monats sollten die Rollen eigentlich klar verteilt sein. Dass aber im Mai 2023 der Kölner Defensivmann knapp die Nase vorne hat, liegt zum einen an der immer wieder beeindruckenden Beteiligung der Kölner Fans an der Wahl zum Tor des Monats und zum anderen an einem Treffer, den auch die besten Angreifer der Welt nicht hätten schöner erzielen können.

Das war ganz großes Kino

Hübers' Tor gehört in der ohnehin an schönen Treffern reichen Kategorie der Hackentore beim TDM sicher zu den Top-Ten. In Köln wurde nach dem Spiel noch länger diskutiert: War es einstudiert? War es Glück? In jedem Fall war es ganz großes Kino!

Teamkollege Linton Maina spielt den Ball vom rechten Flügel halbhoch in den Fünfmeterraum. Hübers steht seitlich zum Tor und hat eigentlich keine Chance, aussichtsreich an die Kugel zu kommen. Gedankenschnell dreht er sich vom Tor weg, fährt das rechte Bein aus und kickt den Ball mit dem Rücken zum Tor stehend wunderschön mit der Hacke in die Maschen.

38. TdM für Köln

Der 1. FC Köln festigt mit nunmehr 38 goldenen TdM-Medaillen den dritten Rang in der ewigen Tabelle. Nur Bayern München und die deutsche Nationalmannschaft stellen mehr Torschützen des Monats seit Beginn des Wettbewerbs 1971.