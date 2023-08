Tor des Monats Juli 2023 Torhüter ist Torschütze des Monats Stand: 19.08.2023 19:45 Uhr

Maximilian Putz von der DJK Vilzing ist Torschütze des Monats Juli 2023. Sein spektakuläres Torwarttor über das gesamte Spielfeld hinweg erhält über 44 Prozent der Stimmen.

Es ist eine seltene Kategorie, in die sich Putz mit seinem Treffer aus der Superdistanz in die ewige TdM-Liste eintragen darf: die des Torwart-Tores. Nach über 50 Jahren Tor des Monats finden sich in dieser Kategorie erst zehn Treffer. Der erste gelang im September 1989 Gerhard Hillringhaus per Seitfallzieher, das vielleicht bekannteste erzielte Jens Lehmann im Dezember 1997 per Kopf im Derby Schalke gegen Dortmund und das jüngste schoss Vincent Müller vom MSV Duisburg im August 2022.

Einmal über das gesamte Spielfeld

Maximilian Putz bekommt die traditionsreiche goldene Medaille für einen Gewaltschuss aus der Hand einmal über das gesamte Spielfeld. Der mutet zunächst wie ein Abschlag an, fliegt dann aber immer weiter und weiter und landet schließlich über dem unglücklichen Nürnberger Schlussmann Nicolas Ortegel im Tornetz. Zu dessen Ehrenrettung muss man sagen, dass die Kugel kurz vor dem 16er nochmal aufsetzt und dann über ihn hinweg in den Kasten springt.

80.000 Stimmen

Fast 80.000 Zuschauer und User stimmen für den sehenswerten Treffer. Putz lässt damit Linda Caicedo von der kolumbianischen Nationalmannschaft (33 Prozent der Stimmen), Dzenis Burnic vom Karlsruher SC (8 Prozent), Teresa Abelleira von der spanischen Nationalmannschaft (7 Prozent) und Sophia Braun von der argentinischen Nationalmannschaft (6 Prozent) hinter sich.