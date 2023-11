Tor des Monats Oktober 2023 Dribbel-Solo von Wirtz ist Tor des Monats Stand: 28.11.2023 14:33 Uhr

Florian Wirtz ist Torschütze des Monats Oktober 2023. Sein sagenhafter Solotreffer im Spiel gegen Freiburg bekam über 160.000 Stimmen.

Das war deutlich. Selten gab es bei der Wahl zum Tor des Monats solche Abstände. Florian Wirtz aber hat die Sportschau-Zuschauer im Oktober mit seinem Treffer offensichtlich komplett überzeugt. Über 45 Prozent aller Stimmen kann der Leverkusener auf sich vereinen und lässt den Zweitplatzierten Harry Kane damit weit hinter sich.

Treffer mit Eleganz und Leichtigkeit

Spricht man mit Kölner Fußballfans über Florian Wirtz, dann spürt man noch immer den Stich, den der Abgang des beim 1. FC ausgebildeten Ausnahmetalents bei den Anhängern hinterlassen hat. Und wenn man sich den Treffer zum 1:0 gegen Freiburg anschaut, dann weiß man auch genau, warum sein Abgang den Kölnern auch nach über drei Jahren noch so wehtut.

Denn Wirtz zeigt bei diesem Treffer etwas, was nur ganz wenige deutsche Spieler heute noch so können: die hohe Kunst des Dribblings. Der erst 20-jährige offensive Mittelfeldmann spielt eine Defensive aus so gestandenen Bundesligaspielern wie Nicolas Höfler mit einer Eleganz und Leichtigkeit auf engstem Raum schwindlig und schießt den Ball anschließend wunderschön aus spitzem Winkel durch eine schmale Lücke zwischen allen Freiburger Gegenspielern hindurch ins Netz. Wenn man sich dieses Tor in all seiner Klasse und Schönheit wieder und wieder anschaut, kommt man auf den Gedanken, dass der deutsche Fußball in seiner Ausbildung wieder mehr Wert auf die Förderung und Entwicklung individueller Fähigkeiten legen sollte.

17. Tor des Monats für Bayer

Das Tor des Monats Oktober verdient die Auszeichnung Prädikat besonders herausragend und Florian Wirtz verdient sich ohne jeden Zweifel seine erste goldene TdM-Medaille der Sportschau.

Für Bayer Leverkusen ist dies das insgesamt 17. Tor des Monats. Das erste erzielte Dietmar Demuth im Februar 1980, das letzte schoss im Januar 2021 Nadiem Amiri.