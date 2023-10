Tor des Monats September 2023 Metcalfes linker Hammer ist Tor des Monats Stand: 28.10.2023 19:57 Uhr

Connor Metcalfe vom FC St. Pauli gewinnt mit seinem 30-Meter-Geschoss im Spiel gegen Holstein Kiel die Wahl zum Tor des Monats September 2023.

Dieser Treffer erinnert an ein Tor des Monats aus dem Jahr 2015, geschossen im DFB-Pokal-Achtelfinale kurz vor Weihnachten von einem gewissen Xabi Alonso. Oder - noch ein wenig weiter zurück in der Geschichte dieses Wettbewerbs - 1972, an zwei Treffer von Franz Beckenbauer im Februar und Manfred Kaltz im Mai, die mit ebenso satten Distanzschüssen Torschützen des Monats wurden.

Freie Bahn und knallhart abgezogen

Metcalfe ist mit seinem Treffer also in durchaus guter Gesellschaft und sein knallhartes Präzisionsgeschoss steht den Toren dieser großen Vorbilder auch in nichts nach.

Der Australier nutzt einen abgewehrten Schuss, nachdem der Ball vom Knie eines Kieler Verteidigers abprallt und genau vor seinen Füßen landet. 30 Meter vor dem Tor hat der Pauli-Allrounder dann freie Bahn. Er läuft an und trifft die Kugel mit seinem starken linken Fuß so optimal, dass sie wie an der Schnur gezogen Richtung Kieler Kasten fliegt und dort im linken oberen Toreck einschlägt.

Das fünfte TdM für St.Pauli

Fast 100.000 Zuschauer und User der Sportschau stimmten für Metcalfes linken Hammer, der damit Niklas Bestes wunderschönes Freistoßtor auf Rang zwei verweist. Beste kann sich damit trösten, bereits im August 2023 mit einem Freistoßtreffer gewonnen zu haben.

Für St. Pauli ist dies das insgesamt fünfte TdM in der über 50-jährigen Geschichte dieses legendären Wettbewerbs. Das erste erzielte im März 1989 Rüdiger Wenzel, das vorerst letzte schoss Julian Koch im Januar 2015.