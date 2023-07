Tor des Monats Juni 2023 Chaanounes Rückzieher ist Tor des Monats Stand: 30.07.2023 08:57 Uhr

Radouane Chaanounes von Fortuna Düsseldorf ist Torschütze des Monats Juni 2023. Der sensationelle Rückzieher des beinamputierten Fußballspielers gewinnt mit fast 50 Prozent aller Stimmen.

Dieser Treffer ist zweifelsfrei ein absoluter Höhepunkt in der an Höhepunkten so reichen Geschichte beim Tor des Monats. Rückziehertore gab es zwar schon viele in der über 50-jährigen Geschichte des Wettbewerbs - und oft waren diese artistisch und spektakulär. Beim Treffer Chaanounes im Bundesligaspiel der Amputierten gegen Mainz aber schaut man sich das Video wieder und wieder an, weil man es schlicht nicht fassen kann, was der Düsseldorfer da trotz seines Handicaps macht.

Rückzieher mit Gehilfen

Schon das Zuspiel ist sehenswert. Von jenseits der Mittellinie spielt Teamkollege und Mannschaftskapitän Jonas Lappe den Pass hoch vor den Mainzer Kasten. Der Ball erreicht exakt den mit dem Rücken zum Tor stehenden Chaanoune. Der stützt sich auf seine Gehhilfen und katapultiert seinen Körper waagerecht in die Luft, nimmt die Kugel volley ab und vollendet formvollendet per Rückzieher. Der Mainzer Torhüter eilt noch aus seinem Kasten, kommt aber zu spät. Ein sagenhafter Treffer, der seinesgleichen sucht in der langen Liste der besten Tore des Monats seit 1971.

Das neunte TdM für Fortuna Düsseldorf

Dies ist erst die insgesamt dritte Saison der Bundesliga der Amputierten und Düsseldorf ist amtierender Deutscher Meister. In der Titelsaion der Rheinländer wurde der 27-jährige Chaanoune mit 16 Treffern Torschützenkönig.

Für Fortuna Düsseldorf ist es das insgesamt neunte Tor, das mit der begehrten goldenen Medaille der Sportschau ausgezeichnet wird. Das erste erzielte Reiner Geye im Oktober 1972.