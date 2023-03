Tor des Monats Februar 2023 Bülters Hackentor ist Tor des Monats Stand: 18.03.2023 17:43 Uhr

Marius Bülter vom FC Schalke 04 ist Torschütze des Monats Februar 2023. Sein genialer Hackentreffer bekommt über 100.000 Stimmen.

Wolfgang Holoch von den Stuttgarter Kickers gelingt am 22.07.1972 im DFB-Pokalspiel Süd gegen die SpVgg 07 Ludwigsburg in der 26. Minute historisches: sein Treffer zum 1:0 wird als erstes Hackentor zum Tor des Monats gewählt. Etwas über 50 Jahre später gibt es 40 Treffer in dieser Kategorie. Zuletzt beeindruckte der Australier Alou Kuol im Juni 2022 mit seinem spektakulären Skorpion-Kick-Tor.

Zalazar bereitet vor, Bülter vollendet kunstvoll

Nun also trägt sich Bülter als 41. Torschütze in die Kategorie Hackentor ein. Sein Treffer im Kellerduell gegen Stuttgart markiert den ersten Dreier der Schalker nach acht Spieltagen ohne Sieg. Und schöner kann man ein Tor fast nicht erzielen. Rodrigo Zalazar läuft sich auf dem rechten Flügel frei und spielt den Ball flach vor den Fünfmeterraum des VfB. Bülter zieht diagonal in den 16er und schießt die Kugel kunstvoll im Lauf mit der Hacke ins Tor. Prädikat: Herausragend!

Das 29. TdM für Schalke 04

Bülter gewinnt die Abstimmung mit weitem Vorsprung vor dem Zweitplatzierten Manfred Starke vom VfB Oldenburg (22 Prozent der Stimmen). Auf Rang drei landet Marton Dardai von Hertha BSC (15 Prozent der Stimmen).

In der ewigen Tabelle baut der FC Schalke mit nun 29 Toren des Monats den Vorsprung zumRevierrivalen aus Dortmund (25 TdM) weiter aus.