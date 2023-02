Tor des Monats Januar 2023 Kimmichs Last-Minute-Hammer ist Tor des Monats Stand: 25.02.2023 19:51 Uhr

Der Torschütze des Monats heißt Joshua Kimmich. Sein Last-Minute-Hammer unter die Latte gegen den 1. FC Köln gewinnt mit über 78.000 Votes.

Das war knapp für die Bayern. Nach dem frühen Führungstor des Kölner Sechsers Ellyes Skhiri in der 4. Minute laufen die Gäste aus München 86 Minuten einem Rückstand hinterher. Dabei sind sie über weite Strecken die dominierende Mannschaft, bringen den Ball aber gegen den tapfer verteidigenden 1. FC einfach nicht hinter die Torlinie.

Fullspeed-Geschoss mit Wut im Bauch

Erst in der 90. Minute schließlich nutzt Kimmich eine Gelegenheit, die eigentlich gar keine ist. Denn acht Kölner verteidigen den Raum vor ihm, als er aus 24 Metern abzieht. Der Weg zum Tor ist also alles andere als frei. Aber wem, wenn nicht Kimmich gelingt aktuell bei den Bayern dann auch mal so ein Ding. Es sieht so aus, als hätte der Nationalspieler ordentlich Wut im Bauch, als er den Ball Richtung Kölner Tor ballert. Unwiderstehlich fliegt das Fullspeed-Geschoss durch den 16er, knallt unter die Latte und von da ins Tor. Unhaltbar für Torhüter Marvin Schwäbe.

Das 58. TdM für Bayern

Für Kimmich ist es die zweite goldene Medaille beim TdM. Seine erste bekommt er im Mai 2020 für sein Schlitzohr-Tor gegen Dortmund. Für die Bayern ist dies das insgesamt 58. Tor des Monats seit Beginn des Wettbewerbs 1971.