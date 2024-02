Tischtennis-WM in Busan Deutsche Männer ungeschlagen im Achtelfinale Stand: 19.02.2024 11:24 Uhr

Die deutschen Tischtennisspieler sind ungeschlagen ins WM-Achtelfinale eingezogen und nur noch einen Sieg von der Olympia-Qualifikation entfernt. In Busan/Südkorea setzten sich Dimitrij Ovtcharov, Dang Qiu und Patrick Franziska am Montag (19.02.2024) gegen England mit 3:0 durch und schließen die Vorrunde nach vier Siegen in vier Spielen als Gruppensieger ab.

Einzig Franziska gab in seiner Partie gegen Paul Drinkhall einen Satz ab. Die Engländer waren ohne ihren Spitzenspieler Liam Pitchford angetreten, der wegen einer Fußverletzung geschont wurde.

Olympia-Qualifikation bei Sieg im Achtelfinale am Mittwoch

Weiter geht es für das Team von Bundestrainer Jörg Roßkopf, das in Südkorea auf Rekordeuropameister Timo Boll verzichten muss, erst am Mittwoch. Mit einem Sieg im Achtelfinale - der Gegner steht noch nicht fest - löst die Auswahl des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) das Ticket für die Sommerspiele in Paris (ab 26. Juli).

Frauen spielen gegen die Slowakei um Gruppensieg

Für das Frauen-Team geht es am Montag (12.00 Uhr MEZ) gegen die Slowakei um den Gruppensieg und damit den direkten Einzug ins Achtelfinale. Auch die Mannschaft von Bundestrainerin Tamara Boros hatte die ersten drei Spiele souverän gewonnen.