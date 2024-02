Tischtennis-WM in Busan Dritter Sieg - deutsche Männer in Busan auf Kurs Stand: 18.02.2024 09:41 Uhr

Nach dem dritten Sieg im dritten Vorrundenspiel haben die deutschen Tischtennis-Männer das WM-Achtelfinale vor Augen.

Drittes Spiel, dritter Sieg - und das Achtelfinale vor Augen: Die deutschen Tischtennisspieler sind bei der Team-WM in Busan/Südkorea weiter auf Kurs, auch wenn beim 3:2 gegen Kasachstan nicht alles nach Wunsch lief. Sowohl der Olympia-Dritte Dimitrij Ovtcharov, als auch Europameister Dang Qiu unterlagen dem kasachischen Topspieler Kirill Gerassimenko vom Bundesligisten Werder Bremen. Die Punkte zum Sieg holten Ovtcharov, Qiu und Patrick Franziska jedoch ohne Satzverlust.

"Das 3:2 klingt eng, trotzdem hatten wir nie das Gefühl, dass wir dieses Spiel verlieren könnten", sagte Bundestrainer Jörg Roßkopf. Im abschließenden Gruppenspiel geht es am Montag (9.00 Uhr MEZ) gegen England um den Gruppensieg und damit um den direkten Einzug ins Achtelfinale. Auch die Gruppen-Zweiten und Dritten haben noch Chancen auf die K.o.-Runde. Die ersten Spiele hatte Deutschland gegen die USA und Saudi-Arabien jeweils 3:0 gewonnen.

Ovtcharov sucht noch nach der Feinabstimmung

Ovtcharov (35), nach der kurzfristigen Absage von Rekordeuropameister Timo Boll der erfahrenste Spieler im Team, ist noch auf der Suche nach der Feinabstimmung. Vor dem Hinflug war sein Gepäck inklusive seiner Schläger gestohlen worden, in Busan feilt er noch am Griff seiner Ersatzhölzer. "Das hat man alles im Kopf, und wenn du dann zwei Bälle nicht triffst, bekommst du direkt etwas Kopfkino und fängst an, noch schlechter zu spielen. So war ich gegen Kirill im Kopf schon sehr schnell sehr negativ" , sagte Ovtcharov.