Tischtennis-WM in Busan Deutsche Teams feiern zweiten Sieg Stand: 17.02.2024 13:41 Uhr

Die deutschen Tischtennis-Teams haben bei der WM in Südkorea jeweils den zweiten Gruppensieg gefeiert. Die Männer siegten gegen Saudi-Arabien, die Frauen gegen Mexiko.

Die deutschen Männer gewannen einen Tag nach ihrem Auftaktsieg gegen die USA mit 3:0 gegen den Außenseiter Saudi-Arabien. Damit machten Dang Qiu (Borussia Düsseldorf), Dimitrij Ovtcharov (TTC Neu-Ulm) und Benedikt Duda (TTC Schwalbe Bergneustadt) den nächsten Schritt Richtung Olympia-Qualifikation.

Die Männer des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) behielten nach den Turbulenzen um die Absage von Topstar Timo Boll in gerade einmal 63 Minuten ihre bislang weiße Weste. "Es war nicht leicht, in einem solchen Spiel die Konzentration hochzuhalten" , brachte Männer-Bundestrainer Jörg Roßkopf das größte Problem im besseren Trainingsspiel gegen die Saudis auf den Punkt.

Nach dem verlorenen EM-Finale im vergangenen Jahr gegen Schweden hat der WM- und Olympia-Zweite Deutschland die Qualifikation für die Sommerspiele in Paris noch nicht sicher. Dazu muss er bei den aktuellen Weltmeisterschaften das Viertelfinale erreichen.

Die Sieger der acht Vorrunden-Gruppen ziehen in Busan direkt in das Achtelfinale ein. Die Zweit- und Drittplatzierten jeder Fünfer-Gruppe spielen in einer Extra-Runde die weiteren Achtelfinal-Teilnehmer aus. Härtester Konkurrent der Deutschen um den Gruppensieg ist England.

Frauen mit glattem Sieg gegen Mexiko

Die bereits für Paris qualifizierten deutschen Frauen haben unterdessen nach dem Auftaktsieg gegen Polen auch ihr zweites Gruppenspiel gewonnen. Nina Mittelham, Xiaona Shan (beide TTC Berlin Eastside) und die 17 Jahre alte Annett Kaufmann (SV Böblingen) siegten am Samstag in Busan mit 3:0 gegen Mexiko. Nächster Gegner ist am Sonntag Nigeria.