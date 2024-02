Tischtennis-WM in Busan Deutsches Team gewinnt Auftaktmatch gegen USA Stand: 16.02.2024 11:26 Uhr

Die ambitionierten deutschen Tischtennis-Männer haben auch ohne Timo Boll einen Start nach Maß in die Team-WM im südkoreanischen Busan hingelegt. Die Auswahl von Bundestrainer Jörg Roßkopf siegte am Freitag (16..02.2024) im ersten Gruppenspiel klar mit 3:0 gegen die USA.

Patrick Franziska, Europameister Dang Qiu und der Olympia-Dritte Dimitrij Ovtcharov gaben in ihren Partien keinen Satz ab. Franziska setzte sich zu Beginn mit 3:0 gegen Jishan Liang durch, Qiu und Ovtcharov besiegten anschließend Nikhil Kumar und Nandan Naresh in ihren Einzeln mit dem selben Ergebnis.

Am Samstag (12.00 Uhr) trifft das deutsche Team im zweiten Spiel der Gruppe 2 auf Saudi-Arabien. Weitere Gegner in der Gruppenphase der WM sind England und Kasachstan.

Entscheidung über Boll-Anreise wird für Freitag erwartet

Rekordeuropameister Boll fehlte beim WM-Auftakt wegen einer Entzündung der Regenbogenhaut im rechten Auge. Ob der 42-Jährige, wie vom Deutschen Tischtennis-Bund erhofft, noch nachreisen kann, ist weiter ungewiss. Der Topstar hat sich am Freitag noch am Auge untersuchen lassen. " Danach entscheidet sich, ob er doch noch hierherkommt oder nicht ", sagte Roßkopf nach der Partie. Es mache aber " keinen Sinn, wenn es keine Besserung gegeben hat ", erklärte der Bundestrainer.

Für Boll wäre es die 21. WM-Teilnahme, ein Titel als Krönung seiner Laufbahn blieb ihm bislang verwehrt. Boll, der zuletzt das WTT-Turnier in Doha gewonnen hatte, wollte sich durch gute Leistungen bei der WM auch für ein Olympia-Ticket nach Paris empfehlen. Es wären Bolls siebte Sommerspiele.

Die deutsche Mannschaft sieht sich bei der WM in Busan als ersten Herausforderer der Dauersieger aus China. Zuletzt waren Boll und Co. zweimal nacheinander und insgesamt fünfmal bei den vergangenen sechs Team-Weltmeisterschaften seit 2010 ins Finale gekommen, dort aber wie bei Olympia 2021 in Tokio jeweils den Chinesen unterlegen. Einen Titel holte Deutschland in der fast 100-jährigen Geschichte des Turniers noch nie.

Tischtennis-Frauen für Olympia qualifiziert

Das erste Ziel würde die DTTB-Auswahl bereits mit dem Erreichen des Viertelfinals erreichen. Damit wäre die Qualifikation für die Olympischen Spiele im kommenden Sommer perfekt. Die bereits für Paris qualifizierten deutschen Frauen steigen am Mittag (12.00 Uhr) gegen Polen ins Turnier ein.