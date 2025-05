Update Roland Garros 2025 French Open - Siegemund verliert, Sabalenka ohne Mühe Stand: 25.05.2025 14:37 Uhr

Wer ist weiter, wer ist raus? Alle News von Tag 1 beim Grand-Slam-Turnier in Paris aktuell und kompakt.

Siegemund raus nach langem Kampf

Laura Siegemund - Anna Bondar 6:7 (2:7); 3:6

Um jeden Ball gekämpft hat Laura Siegemund auch gegen Anna Bondar wie eh und je. Aber am Ende, nach knapp 2,5 Stunden, gingen der 37-Jährigen, die hinter ihrer deutschen Kollegin Tatjana Maria (im August 38) die zweitälteste Spielerin bei den French Open ist, ein wenig die Kräfte aus. Auch gegen die Ungarin (27) hatte Siegemund versucht mit ihrem ungewöhnlich variantenreichem Spiel aus Stopp, Lob, Vorhand-Slice oder auch Rückhand-Topspin ihrer Gegnerin erst gar keinen Rhythmus zu geben. Aber Bondar hatte irgendwann ihren Weg gegen die Filderstädterin, die vor dem Turnier noch unter einer Beinverletzung gelitten hatte, gefunden. Abreisen aus Paris muss Siegemund aber noch lange nicht. Im Damen-Doppel tritt sie mit der Brasilianerin Beatriz Haddad Maia an, im Mixed ist sie mit dem Franzosen Édouard Roger-Vasselin sogar Titelverteidigerin. Es gibt am Bois de Boulogne also noch viel für sie zu tun.

Sabalenka kennt keine Gnade

Aryna Sabalenka - Kamilla Rachimova 6:1; 6:0

Wie groß der Unterschied zwischen der Nummer 1 der Welt und der Nummer 75 ist, konnten die Zuschauer auf dem Court Philippe-Chatrier begutachten. Aryna Sabalenka fegte mit ihren krachenden Schlägen über Kamilla Rachimova weg wie ein Orkan. Die Belarusin und ihre russische Gegnerin scherzten dann auch bei ihrem Handschlag geradezu freundschaftlich am Netz. Denn für 23-Jährige Rachimova war es eine genau einstündige, kostenlose Lehrstunde. Für die große Turnierfavoritin Sabalenka war es dagegen eine leichte Auftakthürde - auf dem Weg zum Titel?