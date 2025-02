WDR-Sport Westfalen-Pokal: Drittligist Verl stolpert über Rödinghausen Stand: 12.02.2025 22:30 Uhr

Regionalligist SV Rödinghausen hat das Viertelfinale des Westfalenpokals gegen Drittligist SC Verl gewonnen und steht im Halbfinale.

Rödinghausen setzte sich am Mittwochabend mit 4:2 (1:0) durch. Im Halbfinale trifft Rödinghausen auf die Sportfreunde Lotte. In der zweiten Paarung empfangen die Sportfreunde Siegen Drittligist Arminia Bielefeld. Für die formstarken Verler war es die erste Pflichtspielniederlage in diesem Jahr. Die letzte Niederlage hatte Verl am 3. November bei Borussia Dortmund II kassiert.

Engelmann bringt Rödinghausen auf die Siegesstraße

In einer starken Anfangsphase sorgte Simon Engelmann für die 1:0-Führung. Nach dem Seitenwechsel lieferten sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch. Erst sorgten Engelmann (2:0) und Paterson Chato (3:0) die vermeindtliche Entscheidung. Dann schlug Verl aber nochmal zurück und verkürtze nach den Treffern von Tom Baack und Berkan Taz auf 2:3.

In der 80. Minute sorgte Kevin Withaup dann entgültig fürdie Entscheidung und sorgte für den Einzug ins Halbfinale.

Das Viertelfinale in der Übersicht

Sportfreunde Siegen - FC Gütersloh 5:4 n.E.

ASC 09 Dortmund - Sportfreunde Lotte 1:2

Westfalia Herne - Arminia Bielefeld 0:5

SV Rödinghausen - SC Verl 4:2

