WDR-Sport WDR-2-Aktion: BossHoss spielt Song nach Arminias Pokalerfolg ein

Nach dem Sieg von Arminia Bielefeld im Halbfinale des DFB-Pokals hatten unsere WDR-2-Moderatoren einen Song umgetextet - und bekamen Unterstützung von The BossHoss.

"Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin" schallte es am späten Dienstagabend über die Bielefelder Alm. Kurz zuvor hatte Drittligist Arminia die Sensation geschafft und Titelverteidiger Bayer Leverkusen aus dem DFB-Pokal geworfen. Zum ersten Mal in der Geschichte steht der Klub im Finale.

Trainer Kniat (2.v.l.) mit seinen Spielern.

Entsprechend wurde der Sieg gefeiert, die Nacht von den Fans zusammen mit dem Team zum Tage gemacht. Normalerweise trinke er nie mit der Mannschaft Alkohol, sagte Trainer Mitch Kniat - aber an diesem Abend ließ auch er "mal fünfe gerade sein. Dann ist Beruf und Euphorie mal ein bisschen zusammengemischt." Und die Begeisterung war am nächsten Morgen auch noch bei WDR 2 zu spüren.

Die WDR-2-Moderatoren Conny Raupold und Jan Malte Andresen singen den Arminia-Song.

Die WDR-2-Moderatoren Conny Raupold und Jan Malte Andresen hatten den Refrain des Songs "Jolene" (im Original von Dolly Parton), den sie am Morgen nach dem Bielefelder Finaleinzug gespielt hatten, spontan umgedichtet. Anstatt "Jolene, Jolene, Jolene, Jolene" hieß es: "Berlin, Berlin, Arminia - du fährst jetzt nach Berlin" - denn das Pokalfinale (24. Mai) wird traditionell im Berliner Olympiastadion ausgetragen.

Song geht viral - BossHoss übernimmt

Offenbar waren die Moderatoren nicht die einzigen Menschen, die durch den Arminia-Pokalrausch immer noch euphorisiert waren - denn ihre kleine Einlage wurde anschließend bei Instagram gefeiert und ging viral.

Nach den vielen positiven Reaktionen fragte WDR 2 die Band The BossHoss an, ob sie Lust hätte, eine Sequenz mit der Arminia-Textzeile einzuspielen. Obwohl die Band gerade mitten in der Produktion für ein neues Album steckt und ihr altes Studio ausräumen muss, hat die Band zugesagt - und machte einen ganzen Song daraus. "Wir sind ganz schön busy gerade, aber die Hymne nehmen wir noch mit rein", sagte Sänger Sascha am Donnerstagmorgen bei WDR 2. Und die geht so:

Arminias Trainer Mitch Kniat hat die Aufnahme schon erhalten und will sie der Mannschaft vorspielen.

