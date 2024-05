WDR-Sport Viktoria Köln verpflichtet Verteidiger Kevin Pytlik Stand: 06.05.2024 21:14 Uhr

Die Planungen von Viktoria Köln für die kommende Drittliga-Saison schreiten voran. Am Montag hat der Verein die Verpflichtung eines Regionalliga-Verteidigers bekannt gegeben.

Kevin Pytlik wechselt vom Wuppertaler SV zur Viktoria. Der 26-jährige Defensivspieler hat in der laufenden Spielzeit 17 Liga-Partien für den WSV bestritten und war dabei an vier Toren beteiligt (2 Treffer/2 Vorlagen). Dass es noch nicht mehr Spiele wurden, war unter anderem zwei Rotsperren und einem Muskelbündelriss geschuldet.

Pytliks zweite Chance für das Profi-Debüt

Viktorias Sportchef Stephan Küsters ist davon überzeugt, dass Pytlik der Sprung ins Profigeschäft gelingen kann: "Kevin Pytlik hat trotz seinen schon 26 Jahren noch Potenzial. Ich kenne ihn bereits aus Wuppertaler Zeiten, dort war er absoluter Leistungsträger. Ich bin froh, dass wir ihm mit Viktoria Köln nochmal die Chance geben können, sich in der 3. Liga zu beweisen."

Pytlik werde "Elemente in die Mannschaft bringen, die wir so bisher noch nicht haben" sagt Küsters. Der 26-Jährige hat seine letzten Jahre in der Jugend beim VfL Bochum absolviert und wechselte dann nach Wuppertal, wo er bis auf ein erfolgloses Intermezzo bei den Sportfreunden Lotte (2018/2019) - dort reichte es noch nicht zum Drittliga-Debüt - immer in der Regionalliga auflief.

Der Verteidiger will seine zweite Chance nun nutzen: "Die Qualität ist in der 3. Liga nochmal ein gutes Stück höher als in der Regionalliga. Da gilt es, sich anzupassen und selbst nochmal weiterzuentwickeln."