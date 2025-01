WDR-Sport Testspiel-Siege für Schalke und Fortuna - Paderborn remis Stand: 09.01.2025 17:25 Uhr

Fußball-Zweitligist Schalke 04 hat im zweiten Testspiel im Rahmen des Trainingslagers in Belek den zweiten Sieg gefeiert.

Die Mannschaft von Trainer Kees van Wonderen setzte sich gegen den Schweizer Erstligisten FC Zürich am Donnerstag mit 3:0 (2:0) durch. Drei Tage zuvor hatte Schalke bereits den FC Aarau mit 3:1 besiegt.

Schalke legte gegen Zürich einen Blitzstart hin. Derry John Murkin scheiterte nach fünf Minuten noch an der Latte, doch kurz darauf traf Moussa Sylla (7.) nach Zuspiel von Taylan Bulut zum 1:0. Nach einer Ecke erhöhte Marcin Kaminski (10.) per Kopf auf 2:0. Nach einem Foul an Zaid Amoussou-Tchibara im Züricher Strafraum gab es Elfmeter für die Königsblauen, den Emil Hojlund (68.) sicher zum 3:0 verwandelte.

Am Freitag endet das Trainingslager in der Türkei. Erster Gegner für den Tabellen-13. nach der Winterpause ist Eintracht Braunschweig (18.01./13 Uhr).

Düsseldorf dreht Spiel gegen norwegischen Meister

Auch Fortuna Düsseldorf feierte einen Sieg. Im spanischen Marbella gewann das Team von Trainer Daniel Thioune gegen den norwegischen Meister FK Bodo/Glimt trotz eines 0:2-Rückstands mit 3:2 (3:2). Das erste Testspiel gegen Feyenoord Rotterdam hatte die Fortuna 0:1 verloren.

Nino Zugelj (12.) und Kasper Hogh (14./Elfmeter) gelang innerhalb von zwei Minuten ein Doppelschlag für die Norweger. Doch Düsseldorf zeigte sich unbeeindruckt und schlug durch Jona Niemiec (18.) und zwei Treffer von Dawid Kownacki (26./31.) umgehend zurück. Zum Rückrunden-Start trifft die Fortuna am nächsten Freitag (17.01./18.30) auf den SV Darmstadt.

Paderborn holt Unentschieden gegen Pilsen

Der SC Paderborn musste sich in Benidorm (Spanien) dagegen mit einem 2:2 (2:2) gegen den tschechischen Europa-League-Teilnehmer Viktoria Pilsen begnügen. Im ersten Test gegen den niederländischen Klub SC Heerenveen waren die Ostwestfalen zu einem 1:1 gekommen.

Nach der Führung duch Pilsens Matej Vydra (20.) antwortete Paderborn durch Kapitän Raphael Obermair (27.). Cadu (35.) brachte Viktoria erneut in Front, doch auch dieses Mal kam der SCP durch Filip Bilbija (37.) schnell zum Ausgleich.

Am Montag bestreitet Paderborn noch ein Testspiel gegen den Drittligisten SC Verl. In der Liga geht es für das Team von Trainer Lukas Kwasniok am 19. Januar (13.30) mit einem Heimspiel gegen Hertha BSC weiter.

Unsere Quellen:

WDR-Sportredaktion