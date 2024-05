WDR-Sport Tausende Schwarz-Gelbe feierten auf Weg zum BVB-Stadion Stand: 02.05.2024 11:15 Uhr

Vor dem Champions-League-Spiel gegen Paris St. Germain haben sich tausende Fans von Borussia Dortmund am Mittwoch gemeinsam auf den Weg zum BVB-Stadion gemacht.

Die Fans starteten bei bestem Wetter am Feiertag von der Möllerbrücke in Dortmund und sangen sich warm für das Halbfinal-Hinspiel gegen das Star-Ensemble von PSG. Schon einige Stunden vor Beginn des Fan-Marschs um 18 Uhr waren die Straßen und Gehwege rund um die Möllerbrücke voll mit BVB-Anhängern in schwarz-gelber Kleidung.

In Dortmund kam es wegen des Marschs kurzzeitig zu Verkehrseinschränkungen. Die gute Stimmung der Dortmunder Fans war auch im Stadion zu spüren und übertrug sich offenbar auf die Mannschaft: Der BVB gewann das Hinspiel dank eines Tores von Angreifer Niclas Füllkrug mit 1:0. Das Rückspiel findet am Dienstag in Paris statt.

Zur guten Stimmung trugen auch rund 4.000 Fans von PSG bei. Die Polizei hatte zuvor etwa 800 Pariser Fans bei der Einreise an der Grenze kontrolliert. Dabei waren unter anderem Pyrotechnik, Vermummungsmaterial und verstärkte Motorradhandschuhe sichergestellt worden.

Probleme bei der Abreise hatte dagegen PSG-Superstar Kylian Mbappé. Der 25 Jahre alte Weltmeister von 2018 verpasste wegen einer Doping-Probe den Mannschaftsbus der Pariser und musste mit einem Privatwagen zum Flughafen-Terminal chauffiert werden, um noch den Flieger zu bekommen.