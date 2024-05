WDR-Sport SC Verl holt Zacharias von Borussia Dortmund Stand: 31.05.2024 17:02 Uhr

Der SC Verl hat sich mit Torwarttalent Marlon Zacharias verstärkt. Der 19-Jährige kommt aus der Nachwuchsabteilung von Borussia Dortmund.

"Wir sehen viel Potenzial in Marlon und möchten ihn behutsam an den Seniorenfußball heranführen", sagte Verls Sportlicher Leiter Sebastian Lange. "Unser Trainerteam ist bestrebt, seine Entwicklung zu unterstützen und ihm einen reibungslosen Übergang in diese neue Phase seiner Karriere zu ermöglichen. Marlon hat in Dortmund bereits sein großes Talent bewiesen, und wir sind überzeugt, dass er eine wertvolle Verstärkung für unsere Mannschaft sein wird."