WDR-Sport Rudern: Alexandra Föster steht im Halbfinale Stand: 30.07.2024 12:02 Uhr

Die Ruderin vom Ruderclub Meschede ist weiter auf Finalkurs und hat das Halbfinale erreicht.

Die 22-jährige Olympia-Debütantin musste sich im Viertelfinale nur der Weltmeisterin und Topfavoritin Karolien Florijn aus den Niederlanden mit einer halben Bootslänge Rückstand geschlagen geben.

Am Donnerstag (01.08.2024) kämpft sie um den Einzug in den Endlauf.

Der DRV ist in Paris in sieben von 14 olympischen Bootklassen am Start und hofft auf zwei Medaillen. Die Doppelvierer der Männer und Frauen stehen bereits im Finale, der Deutschland-Achter muss am Donnerstag in den Hoffnungslauf.