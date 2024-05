WDR-Sport Nations League startet mit Heimspiel in Düsseldorf Stand: 28.05.2024 13:21 Uhr

Der Deutsche Fußball-Bund hat am Dienstag den Fahrplan der Nationalmannschaft für die Zeit nach der EM festgezurrt.

Das erste Länderspiel der kommenden Saison bestreitet die DFB-Elf am 7. September in Düsseldorf gegen Ungarn. Es ist die erste von insgesamt sechs Partien in der Gruppenphase der Nations League bis November.

Der Vorverkauf für das Spiel in Düsseldorf startet am 11. Juni für Mitglieder des "Fan Club Nationalmannschaft". Der öffentliche Vorverkauf beginnt am 13. Juni - einen Tag vor dem EM-Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland.

Die weiteren Heimspiele in der Nationenliga finden am 14. Oktober in München gegen die Niederlande und am 16. November in Freiburg gegen Bosnien-Herzegowina statt. Alle Partien werden um 20.45 Uhr angepfiffen.