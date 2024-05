WDR-Sport Mitgliederrekord im Landessportbund NRW Stand: 29.05.2024 14:39 Uhr

Rekordergebnis für den NRW-Sport: Mit über 5,3 Millionen Mitgliedschaften verzeichnen die insgesamt 17.435 Sportvereine einen bislang unerreichten Zulauf.

Gegenüber dem Vorjahr wurde ein deutliches Plus von 4,27 Prozent (217.657 Mitglieder mehr) erzielt, das vor allem auf die gestiegenen Anmeldungen von Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre (insgesamt 105.228 mehr) zurückzuführen ist.

Sie bleiben mit fast 1,7 Millionen Mitgliedschaften auch die größte Altersgruppe im Sportverein, gefolgt von den 41-60-Jährigen mit gut 1,27 Millionen Mitgliedschaften. Die über 61-Jährigen kletterten erstmals knapp über die Millionengrenze.

Corona-Krise ist überstanden

"Die Nachwehen aus der Corona-Krise sind weitgehend überstanden. Die vielfältigen Vereinsangebote sind nicht nur unverändert attraktiv für Menschen aller Altersklassen, sondern tragen wesentlich zur Bildung sowie Gesundheit bei und schützen vor Einsamkeit", sagt Stefan Klett, der Präsident des Landessportbunds NRW (LSB), zur aktuellen Statistik.

Dagegen betont LSB-Vorstandsvorsitzender Dr. Christoph Niessen: "Die herausragende Arbeit des Ehrenamts an der Vereinsbasis braucht jetzt zusätzliche Unterstützung durch Kommunen und Land. Es muss dringend in die Sanierung von Sportstätten und die Gewinnung und Qualifizierung von Übungsleitungen sowie Trainerinnen und Trainern investiert werden. Jeder Euro an Förderung ist dort sinnvoll angelegt und bringt ein Mehrfaches an Gewinn für unser Land."