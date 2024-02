Messerattacke in Oberhausen Zweiter ukrainischer Basketballer gestorben Stand: 20.02.2024 21:15 Uhr

Nach der Messerattacke am 10. Februar in Oberhausen, bei der ein 17-jähriger Basketballer aus der Ukraine gestorben war, ist jetzt auch der zweite Verletzte verstorben. Der 18-jährige Ukrainer war notoperiert worden.

Bei der Auseinandersetzung am jenem 10. Februar auf dem Willy-Brandt-Platz in Oberhausen wurde der 17-jährige Ukrainer durch einen Messerstich so schwer verletzt, dass er später im Krankenhaus starb. Auch sein 18-Jähriger Teamkollege wurde bei dem Angriff lebensgefährlich verletzt und notoperiert - jetzt ist auch er auf der Intensivstation verstorben. Das bestätigte die Polizei Essen dem WDR.

Als Hauptverdächtiger gilt weiterhin ein 15-jähriger Deutsch-Türke aus Gelsenkirchen, der nach der Tat geflohen und am Morgen darauf an seinem Wohnort festgenommen worden war. Er soll laut den Ermittlungen auf das Opfer eingestochen und es so getötet haben. Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen Totschlags erlassen.

Festgenommene einschlägig vorbestraft?

Seit der Tat hatte die Polizei viele Zeugen vernommen, sichergestellte Spuren, Beweismittel sowie Videoaufnahmen ausgewertet. Das Ergebnis: Es sollen noch weitere Menschen an der Tat beteiligt gewesen sein. Bei den weiteren Verdächtigen handele es sich um einen 14-jährigen Deutsch-Griechen aus Herne sowie zwei 14- und 15-jährige Syrer aus Gelsenkirchen. Die Mordkommission vollstreckte Haftbefehle auch gegen die drei Jugendlichen.

Sie gelten als dringend tatverdächtig wegen gemeinschaftlich begangenen Mordes, versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung. Einer der Jugendlichen war zunächst nach der Tat vorläufig festgenommen worden, kam aber wieder auf freien Fuß, weil die Beweislage noch nicht eindeutig genug war. Neben der Aufklärung der Tat wird auch ermittelt, ob die Festgenommenen möglicherweise für weitere ähnlich gelagerte Straftaten in Frage kommen könnten.

Streit eskalierte an einer Bushaltestelle

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll der Streit am 10. Februar 2024 zwischen zwei Gruppen im Linienbus SB 91 auf dem Weg vom Centro in die Oberhausener Innenstadt zunächst verbal begonnen haben. Gegen 20.15 Uhr soll der Konflikt an einer Bushaltestelle in Oberhausen eskaliert sein, als die Beteiligten am Hauptbahnhof den Bus verließen. Die Polizei sucht noch Zeugen, die im gleichen Bus oder zur gleichen Zeit am Hauptbahnhof waren.

Getöteter war im Basketball-Team der ART Giants Düsseldorf

Bei dem getöteten 17-Jährigen handelt es sich um den Basketballer Volodymyr Yermakov aus Kiew, der Mitglied der ukrainischen Jugend-Nationalmannschaft war und zuletzt im Basketball-Team der ART Giants Düsseldorf spielte. Der jetzt verstorbene 18-Jährige war ein Teamkollege des Getöteten.

