WDR-Sport Knieverletzung: Pascal Groß fehlt dem BVB Stand: 22.04.2025 14:16 Uhr

Borussia Dortmund muss im Kampf um die Europapokal-Qualifikation kurzfristig auf Pascal Groß verzichten. Der Mittelfeldspieler hat sich im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach eine leichte Bänderverletzung im Knie zugezogen.

Groß werde dem BVB beim kommenden Auswärtsspiel in Hoffenheim nicht zur Verfügung stehen, teilte der Tabellensiebte der Fußball-Bundesligist mit. Damit fehlt BVB-Trainer Niko Kovac zumindest an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) ein wichtiger Spieler. Unklar ist, ob der Mittelfeldspieler länger ausfallen wird.

Groß kommt in der Liga bislang auf 28 Einsätze, die meisten in der Startelf. Er bereitete dabei acht Tore vor. In den vergangenen Wochen zeigte zudem die Leistungskurve des Sommer-Neuzugangs stark nach oben.

Einsatz von Maxi Beier ist fraglich

Mit 29 Einsätzen, oft aber nur als Joker, stand beim BVB bislang nur der Ex-Hoffenheimer Maximilian Beier bei mehr Liga-Partien in dieser Saison auf dem Platz. Doch Beiers Einsatz für Samstag ist nach einem Schlag auf das Sprunggelenk am vergangenen Wochenende fraglich.

Der BVB kämpft in den verbleibenden vier Liga-Spielen um die erneute Teilnahme an der Champions League. Dafür muss er vier Punkte Rückstand auf den vierten Tabellenplatz aufholen. In der Königsklasse waren die Dortmunder im Viertelfinale am FC Barcelona gescheitert

