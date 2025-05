WDR-Sport Regionalliga West: MSV siegt zum Abschluss, Hohkeppel abgestiegen Stand: 17.05.2025 16:00 Uhr

Am letzten Spieltag der Regionalliga West hat Meister MSV Duisburg noch einen Sieg gefeiert. Eintracht Hohkeppel ist dagegen abgestiegen.

Für Hohkeppel stand der Abstieg bereits vor dem Abpfiff der Partie fest. Weil die U23 von Borussia Dortmund am letzten Spieltag der 3. Liga den Klassenerhalt nicht mehr geschafft hat, muss der Aufsteiger, der bereits als Tabellen-15. feststand, den Gang in die Oberliga antreten. Zum Abschluss der Spielzeit kam Hohkeppel am Samstag im "Heimspiel" gegen den 1. FC Düren, das in Düren stattfand, zu einem torlosen Remis.

Duisburg und Gütersloh siegen deutlich

Regionalliga-Meister und Aufsteiger Duisburg konnte bei den Sportfreunden Lotte noch einen 4:0 (3:0)-Sieg feiern und die Saison mit 69 Punkten aus 30 Spielen beenden. Jakob Bookjans (32.), Patrick Sussek (42./45.+2) und Thilo Töpken (81.) erzielten die Treffer für die Meidericher.

Die Vizemeisterschaft sicherte sich der FC Gütersloh mit einem deutlichen 7:0 (4:0)-Erfolg gegen den Wuppertaler SV. Phil Beckhoff (13./30./75.), Patrick Twardzik (20./57.), Allan Firmino Dantas (40.) und Kevin Freiberger (63.) schossen den klaren Sieg heraus.

RWO mit Remis gegen Köln

In den weiteren Spielen trennten Rot-Weiß Oberhauen und der 1. FC Köln II mit 1:1 (0:0). Der 1. FC Bocholt kam beim SC Paderborn II zu einem 2:2 (1:0)-Remis. Die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf setzte sich im Heimspiel gegen den SV Rödinghausen mit 4:1 (1:1) durch und Fortuna Köln bezwang den FC Schalke 04 II mit 3:0 (1:0).

Durch den vorzeitigen Rückzug von Türkspor Dortmund und dem KFC Uerdingen fanden am letzten Spieltag nur sieben Partien statt. Der SC Wiedenbrück und Borussia Mönchengladbach II hatten deshalb spielfrei und waren schon vorher in die Sommerpause gegangen.

Sieben Zweitvertretungen in der Regionalliga

Mit dem Abstieg von Borussia Dortmund II kommt es zu einer besonderen Situation in der kommenden Regionalliga-Saison. Weil auch die Zweitvertretung des VfL Bochum in der kommenden Saison als Aufsteiger in der Regionalliga West spielen wird, sind damit sieben zweite Mannschaften in der Liga vertreten. Mehr sind laut den Regularien auch nicht erlaubt.