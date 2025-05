WDR-Sport Alemannia Aachen verliert in Wiesbaden Stand: 17.05.2025 15:29 Uhr

Alemannia Aachen hat zum Abschluss der Drittliga-Saison eine Auswärtsniederlage kassiert.

Die Mannschaft von Trainer Heiner Backhaus verlor am Samstag beim SV Wehen Wiesbaden mit 1:2 (0:0).

In der Partie des 38. Spieltags überließen die Aachener den Gastgebern zunächst viel Ballbesitz und konzentrierten sich auf die Verteidigung. Die Gäste ließen in der ersten Halbzeit nur zwei große Chancen zu: Die Wehen-Spieler Fatih Kaya (6.) und Ryan Johansson (40.) schossen jeweils aus guter Position am Alemannia-Tor vorbei.

In der zweiten Halbzeit zeigten die Aachener dann aber mehr Offensivbemühungen: Alemannia-Stürmer Niklas Castelle (51.) traf prompt zur Gästeführung.

Aber die Freude der angereisten Alemannia-Fans währte nicht lange: Mit einem Doppelschlag durch Kaya (61., 68.) drehte Wehen Wiesbaden das Spiel rasch. Kaya sicherte sich durch seine Saisontore 19 und 20 auch die Torjägerkanone der 3. Liga. In der 63. Minute traf auch Johansson ins Aachener Tor - Schiedsrichter Yannick Rupert erkannte den Treffer wegen eines vorangeganenen Foulspiels aber nicht an.

In der Schlussphase drückte Aachen auf den Ausgleich, es blieb aber beim knappen Sieg für den SV Wehen Wiesbaden.

Aachen belegt zwölften Tabellenplatz

Der Alemannia, die im vergangenen Jahr in die 3. Liga aufgestiegen war, beendet die Saison auf dem zwölften Tabellenplatz. Für die Schwarz-Gelben steht am 24. Mai noch ein Saison-Höhepunkt an: Dann trifft die Alemannia im Mittelrheinpokal-Finale auf den Drittliga-Konkurrenten Viktoria Köln. Anstoß ist im Sportpark Höhenberg in Köln um 16.30 Uhr.

