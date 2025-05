WDR-Sport Arminia Bielefeld holt sich den Meistertitel der dritten Liga Stand: 17.05.2025 16:00 Uhr

Arminia Bielefeld ist Drittligameister. Sie haben ihr letztes Heimspiel gegen den SV Mannheim gewonnen. Aufgestiegen ist der DSC bereits.

Von Jana Haver

Das Bielefelder Stadion ist ausverkauft. Vor 25.261 Fans holt sich der DSC die Meisterschaft. Arminia Bielefeld gewinnt 1:0 gegen SV Waldhof und sichert sich damit den Spitzenplatz der dritten Liga. Die Freude im Stadion ist groß. Die Fans feiern ihre Mannschaft.

Kurz vor Anpfiff singt das ganze Stadion die Vereinshymne. Auf der Südtribüne wird ein großes Banner „Wir sind zurück in der 2. Liga“ hochgehalten. Aufgestiegen ist der Sportclub nämlich schon in der letzten Woche vom Sofa.

Das letzte Saisonspiel in der dritten Liga

Es ist bewölkt, zwischendurch kommt die Sonne raus – ein perfekter Tag, um sich den Meistertitel zu holen. In der ersten Halbzeit plätschert das Spiel gegen SV Waldhof Mannheim noch etwas vor sich hin. Doch in der 57. Minute fällt dann das erste Tor: Sarenren Bazee trifft für den DSC. Die Fans jubeln, klatschen und wedeln mit ihren Schals. Die Meisterschaft ist zum greifen nahe. In den letzten Spielminuten steht das ganze Stadion und singt gemeinsam. Sie hüpfen, jubeln sich zu und feiern den Verein. Das Spiel endet 1:0 und Arminia ist Meister.

Friedrich und Ivonne feiern mit ihren Kindern die Meisterschaft.

Auf den Abpfiff folgt großer Jubel. Die Mannschaft wird gefeiert. Ivonne und Friedrich sind auch weit nach Spielende noch im Stadion und genießen mit ihren drei Kindern die besondere Atmosphäre. Für die Kinder ist es die erste Meisterschaft. Vater Friedrich kann es noch nicht richtig glauben.

Das ist unbeschreiblich. So eine Euphoriewelle ist einmalig.

Friedrich, Arminia-Fan

Wiebke und Martin feiern mit Sohn Lasse.

Bei dem ein oder anderen Stadiongast fließen sogar Tränen. Lasse ist mit seinen Eltern Wiebke und Martin im Stadion. Die drei sind ganz emotional und freuen sich sehr über den Erfolg der Arminen. Martin sagt: "Es sind ein paar Freudestränen geflossen."

Die Vorfreude auf das Spiel war groß

Eltern Silke und Gero gemeinsam mit Sohn Thore und den Zwillingen Ylvi und Rasmus vor dem Spiel.

Schon vor Anpfiff ist viel los rund ums Stadion. Die Sonne scheint, die Stimmung ist entspannt und ausgelassen. Silke und Gero stehen mit ihren Kindern am Siegfriedplatz in der Nähe der Alm und stimmen sich auf das Spiel ein. "Die Stimmung ist gut - egal wie das Spiel ausgeht", sagt Silke. "Die Meisterschaft wäre aber schon schön."

Aufstieg im eigenen Stadion nachfeiern

Moritz, Lukas, Jonas und Axel freuen sich auf das Spiel.

Auch Axel freut sich mit seinen Söhnen Lukas und Jonas und Kumpel Moritz auf das letzte Drittligaspiel der Arminen. Auf dem Weg zum Stadion kaufen sie sich spontan noch einen "Aufsteiger"-Hut. "Wir wollen heute im Stadion den Aufstieg feiern", sagt Axel.

Nach den letzten Jahren ist das einfach toll wie gut Arminia aktuell spielt. Die Meisterschaft wäre das I-Tüpfelchen.

Axel, Fußballfan

Drei Generationen feuern Arminia gemeinsam an

Drei Generationen gemeinsam auf der Bielefelder Alm.

Schon vor dem Stadion wird gesungen und gefeiert. Viele hoffen auf die Meisterschaft, wollen die euphorische Stimmung aber behalten - egal wie das Spiel ausgeht. DSC-Fan Lennard schaut das Spiel mit seien Eltern Thomas und Christine, Kumpel Moritz und seinem Opa Günter. "Mein Vater ist nicht mehr so oft im Stadion, aber schon ewig Fan. Früher hatte er auch eine Dauerkarte", sagt Christine. Dieses besondere Spiel will auch er sich nicht entgehen lassen.

Bielefeld im Pokalfinale in Berlin

Nach Abpfiff tönt es im Stadion abwechselnd "Spitzenreiter" und "Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin". Denn das große Highlight der Saison steht nächstes Wochenende an. Am 24. Mai spielt Bielefeld im DFB-Pokalfinale im Berliner Olympiastadion gegen den VfB Stuttgart. Wenn Sie gewinnen, spielen sie in der kommenden Saison nicht nur wieder in der zweiten Liga, sondern auch in der Europa League. Das Pokalfinale wird auf dem Bielefelder Jahnplatz beim Public Viewing übertragen. Ganz viele DSC-Fans sind aber selbst in Berlin dabei. Am nächsten Tag, am 25.05.2025., wird es eine große Aufstiegsparty am Bielefelder Rathaus geben.

Über dieses Thema berichten wir im WDR auch im Hörfunk und im Fernsehen in der Aktuellen Stunde am 17.05.2025.

Unsere Quellen: