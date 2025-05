WDR-Sport HSG Blomberg-Lippe schockt BVB und zieht ins Finale ein Stand: 17.05.2025 20:33 Uhr

Die HSG Blomberg-Lippe hat sich im Halbfinale der Handball-Bundesliga der Frauen gegen Borussia Dortmund durchgesetzt.

Im entscheidenden dritten Spiel der "Best of three"-Serie gewann die HSG am Samstagabend in Dortmund mit 32:26 (16:11) und zog ins Finale ein. In der Final-Serie trifft Blomberg auf HB Ludwigsburg oder den Thüringer HC. Die beiden Klubs bestreiten am Sonntag (16 Uhr) das dritte Spiel.

Beste Werferin bei Blomberg war Nieke Kühne mit sechs Treffern. Für den BVB kam Kelly Vollebregt auf sieben. Den ersten Vergleich hatte der BVB mit 37:30 gewonnen, den zweiten die HSG mit 27:25.

Blomberg setzt sich in erster Hälfte ab

Neben einigen Feldspielerinnen musste der BVB auch auf die noch angeschlagene Keeperin Tess Lieder verzichten. Aber die 42 Jahre alte Clara Woltering sorgte beim Stand vom 1:1 mit ihrer ersten Parade für Jubel in der ausverkauften Sporthalle Wellinghofen. Wie schon in den beiden Vergleichen zuvor, legten beide Teams ein hohes Tempo hin und es ging eng zu. Nach mehreren guten Paraden von Blombergs Torhüterin Zoe Ludwig sorgte Ona Vegué Pena per Siebenmeter erstmals für eine Zwei-Tore-Führung der HSG (8. Minute/5:3). Mit einem wuchtigen Rückraum-Wurf glich Dortmunds Lois Abbingh (11.) drei Minuten später zum 5:5 aus.

Dem BVB fehlte in der Offensive aber oft Dynamik und er tat sich zunehmend schwer mit der aggressiven Blomberger Abwehr mit Keeperin Ludwig als starkem Rückhalt. Auf der Gegenseite wurde die HSG dagegen immer treffsicherer: Alexia Hauf erzielte bei Blomberger Überzahl das Tor zum 12:7, Laura Rüffieux (23.) legte das 13:7 nach. Nach einem zwischenzeitlichen Sieben-Tore-Rückstand (15:8) konnte der BVB diesen nach einer Auszeit zumindest auf fünf Tore (16:11) verkürzen, ehe es in die Halbzeitpause ging.

BVB holt auf - Blomberg kontert

Zu Beginn der zweiten Hälfte war Blomberg aber wieder am Drücker: Durch Laetitia Quist (32.) und Vegué Pena (33./Siebenmeter) zog die HSG auf 18:11 davon. Blomberg spielte seine Angriffe mit großer Ruhe aus, blieb treffsicher und hielt den BVB zunächst auf Distanz. Doch Dortmund kämpfte sich zurück in die Partie. Nach einem 6:1-Lauf verkürzte Dortmunds Lisa Antl (50.) den Rückstand noch einmal auf 21:24.

Die Blomberger Antwort kam umgehend: Maxi Mühlner (51.), Kühne (52.) und Quist (54.) sorgten mit drei Treffern in Serie wieder für klare Verhältnisse (28:22). Von diesem Rückschlag erholte sich der BVB nicht mehr.

Neuer Playoff-Modus in dieser Saison

Der Playoff-Modus wurde in der Handball-Bundesliga der Frauen zur Saison 2024/25 neu eingeführt. Dafür wurde die Liga von 14 auf 12 Teams verkleinert. Die ersten acht Mannschaften spielen um den Titel, die vier Mannschaften von Platz 9 bis 12 ermitteln in den Playdowns einen Absteiger.

