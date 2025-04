Kampf um die europäischen Plätze BVB ballert sich binnen 9 Minuten gegen Gladbach zum Sieg Stand: 20.04.2025 19:25 Uhr

Borussia Dortmund nimmt weiter Kurs auf Europa: Das Team von Niko Kovac schlug Borussia Mönchengladbach in der Fußball-Bundesliga und ist dicht dran an Champions League & Co. Der BVB gewann am Ostersonntag 3:2 (3:1) und konnte auch das elfte Heimspiel in Folge gegen die "Fohlen" für sich entscheiden.

Nach Itakuras schönem Solo von der Mittellinie aus, bei dem der Ex-Gladbacher Rany Bensebaini unfreiwillig den Assist gab (24. Minute), klingelte es kurz vor dem Halbzeitpfiff gleich dreimal. Zuerst traf Serhou Guirassy (41.), dann feierte Felix Nmecha sein Tor (44.) und in der Nachspielzeit überköpfte Daniel Svensson BMG-Keeper Jonas Omlin (45.+5.). Kevin Stögers verwandelter Foulelfmeter zu Beginn des zweiten Spielabschnitts brachte den Gladbachern noch einmal Hoffnung (56.). Dortmund sammelte aber am Ende drei Punkte ein.

BVB zielstrebiger, aber zu kompliziert

Als der Führungstreffer der Gäste fiel, war Dortmund die spielbestimmende Mannschaft. Die "Fohlen" vom Niederrhein waren bis zu diesem Zeitpunkt kein einziges Mal gefährlich in die Angriffszone gekommen. Der BVB agierte zwar zielstrebiger, blieb aber zu kompliziert in den Abschlusssituationen. Beim Gegentreffer durch den Innenverteidiger war die Borussen-Abwehr viel zu unentschlossen.

Gladbachs linke Abwehrseite versagt

Nach einem zu Recht nicht gegebenen Treffer von Lukas Ullrich (39.) brach aber die linke Abwehrseite der Gladbacher ein. Zuerst setzte sich Pascal Groß rechts quasi ohne Gegenwehr durch und passte zielgerichtet zum Elfmeterpunkt. Dort wartete Serhou Guirassy und verwandelte flach per Direktabnahme.

Auch beim zweiten Treffer war Groß beteiligt: Diesmal schickte er Yan Couto rechts in die Tiefe. Der Brasilianer passte scharf in die Mitte, wo Karim Adeyemi den Ball zum Glück verstolperte, der zu Felix Nmecha durchrutschte. Dessen platzierter Linksschuss aus zentraler Position war für Jonas Omlin ebenso unhaltbar wie der Kopfball von Svensson in der Nachspielzeit.

Stöger hatte einen Freistoß aus der eigenen Hälfte unkonzentriert zu den Dortmundern gespielt. Carbey Chukwuemeka - für den verletzten Daniel Beier Mitte der ersten Hälfte in die Partie gekommen - tanzte drei Gladbacher aus und bediente Guirassy, der einmal mehr seinen Stellplatz am Elfmeterpunkt bezogen hatte. Omlin parierte den Schuss des gefährlichsten Dortmunder Angreifers, aber gegen den Lob-Kopfball von Svensson war der Keeper chancenlos. Svensson feierte seinen Treffer artistisch mit einem gestandenen Vorwärtssalto.

VAR-Eingriff bringt Gladbach noch einmal ran

Die Zuschauer verabschiedeten und begrüßten die Spieler von Borussia Mönchengladbach zu Beginn und am Ende der Pause mit Pfiffen. In der Spielanlage unverändert erhielten die Gäste einen etwas glücklichen Foulelfmeter: Nach einer Flanke von Alassane Plea wurde es zwischen Gregor Kobel, Felix Nmecha und Tim Kleindienst knubbelig: Nmecha trat nach dem Ball, traf dabei aber nur die Sohle von Kleindienst. Schiedsrichter Daniel Siebert wurde vom VAR zum Kontroll-Monitor zitiert und entschied - dem Anschein nach zögerlich - per Stadiondurchsage auf Strafstoß. Diese Chance ließ sich Stöger (Schuss rechts unten ins Tor) nicht entgehen.

Unparteiischer sorgt für Schmunzeln

Für Schmunzeln sorgte ein Versprecher des Unparteiischen bei dessen Durchsage: Er bezeichnete den Gladbacher Angreifer als "Spieler Kleinschmidt".

Gladbach bemühte sich in der Folge um den Ausgleich - hochkarätige Chancen konnten aber nicht kreiert werden. Stattdessen ließ Julian Brandt in der Schlussphase einen Hochkaräter liegen, um auf die Partie endgültig den berühmten Deckel draufzumachen.

Dortmund sammelt wichtige Punkte, Gladbach verliert Boden im Kampf um Europa

Die Dortmunder Borussia (jetzt Platz 7) sammelte drei wichtige Punkte im Kampf um einen europäischen Startplatz und darf sich sogar noch Hoffnungen auf einen Start in der Champions League machen. Rechnerisch gilt dies sehr wohl auch für die Gladbacher Borussen, die nun einen Zähler hinter Schwarz-Gelb auf Rang neun zurückgefallen sind.

Dortmund in Hoffenheim, Gladbach in Kiel

Dortmund spielt am 30. Spieltags auswärts bei der TSG aus Hoffenheim (26.04., 15.30 Uhr). Gleichzeitig muss Gladbach in Kiel ran.