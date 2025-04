86. Zwischenzeitlich hat Regen in Dortmund eingesetzt. Zur Besserung des Spiels tragen die Regentropfen noch nicht bei. Die Schwarz-Gelben machen zwar weiter etwas mehr für das Spiel, ohne aber zwingend vor das Tor zu kommen.

84. Kleindienst setzt sich im Mittelfeld stark durch und schickt direkt den frisch eingewechselten Fukuda. Der wird vor dem Strafraum allerdings von Bensebaïni mit einem blitzsauberen Tackling abgeräumt. Die BVB-Fans applaudieren lautstark nach dieser wichtigen Grätsche.

83. Neuhaus und Fukuda sollen anstelle von Reitz und Weigl mehr für die Offensive. Rund zehn Minuten werden die Fohlen noch Zeit haben, um von hier noch etwas mitnehmen zu können.

82. Brandt wird links auf der Grundlinie gefunden und will den Rückpass zu Guirassy ziehen. Die Kugel schlägt der Linksaußen aber ins Niemandsland. Etwas bezeichnend für die zweite Halbzeit der Gastgeber.

79. Guirassy wird von Ryerson über die rechte Seite mit einem Querpass vor dem Tor gesucht. Der Stürmer hätte den Ball aber gerne weniger steil gehabt. So kann er die Kugel nur ins Toraus verstoppen. Allerdings wurde der Pass von Ryerson auch leicht abgefälscht.

78. Die Begegnung plätschert derzeit so etwas vor sich hin. Das bringt Dortmund zwar wichtige Sekunden, kann Gladbach aber auch wieder ins Spiel zurückholen. Es bleibt spannend.

75. Rund eine Viertelstunde ist noch zu gehen und weiterhin hat der BVB die drei Punkte nicht sicher im Sack. Zu harmlos sind die Hausherren in der Offensive und scheinen hinten auch nicht wirklich sattelfest zu sein. Gladbach ist somit noch bestens im Spiel.

73. Die letzten Auswechslungen beim BVB, da bereits zwei Wechselfenster verbraucht wurden. Özcan, Can und Brandt lösen Nmecha, Süle und Adeyemi ab.

73. Julian Brandt Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Julian Brandt

73. Karim Adeyemi Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Karim Adeyemi

73. Emre Can Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Emre Can

73. Niklas Süle Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Niklas Süle

73. Salih Özcan Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Salih Özcan

73. Felix Nmecha Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Felix Nmecha

72. Die Schwarz-Gelben versuchen über Ballkontrolle wieder etwas mehr Zugriff zum Spiel zu bekommen. Das gelingt aber nur so halbe, denn die Dortmunder gehen zu schlampig mit dem Leder um. So entsteht eine Konteraktion, wo Hack urplötzlich von Stöger auf der linken Seite frei auf Kobel geschickt wird. Zum Glück der Dortmunder ist der Ball etwas zu steil und Kobel kann klären.

70. Gerardo Seoane bringt für die letzten 20 Minuten drei frische Kräfte. Hack, Lainer und Netz sollen für mehr Betrieb sorgen als Čvančara, der bereits verwarnte Scally und Ullrich, der des Öfteren von seinen Gegenspielern vernascht wurde.

68. Die Dortmunder kombinieren sich über die rechte Seite stark in die Offensive. Im Zentrum entscheidet sich Nmecha aber für die falsche Variante und versucht auf Guirassy in die Sturmspitze durchzustecken. Das misslingt. Links wäre Adeyemi deutlich besser postiert gewesen.

67. Immer wieder verschlägt es auch Verteidiger Niklas Süle über die Mittellinie. Richtig für Gefahr sorgen kann der Blondschopf mit seinen Aktionen aber nicht.

65. Groß geht im Zentrum einige Meter und legt die Kugel nach rechts, wo Ryerson an den Ball kommt und in die Mitte geht. Sein Linksschuss aus 18 Metern geht flach auf das rechte Eck, wo Jonas Omlin bereits abgetaucht ist.

64. Mit links schlägt der Standardexperte die Kugel in die Mitte, wo Reitz jedoch gegen Ryerson am Trikot reißt. Das erkennt Siebert und entscheidet auf Stürmerfoul.

63. Gladbach wird wieder aktiver und holt durch Pléa einen Freistoß im linken Halbfeld heraus. Stöger wird diesen treten.

61. Niko Kovač reagiert nach dem Gegentor und schickt Julian Ryerson für den sehr aktiven Yan Couto in die Partie.

61. Julian Ryerson Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Julian Ryerson

61. Yan Couto Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Yan Couto

58. Nach einer sehr schwachen Phase sind die Fohlen durch diesen Stöger-Treffer wieder im Spiel. Wie reagiert der BVB nun darauf?

56. Kevin Stöger M'gladbach Gelbe Karte für Kevin Stöger (Bor. Mönchengladbach)

Weil der Österreicher in Richtung BVB-Fanblock jubelt, sieht auch er Gelb für diese Dummheit.

56. Kevin Stöger M'gladbach Tooor für Bor. Mönchengladbach, 3:2 durch Kevin Stöger

Stöger bleibt gegen Kobel eiskalt und schiebt die Kugel mit seinem linken Fuß rechts unten in die Maschen. Der Schlussmann liegt im anderen Eck.

56. Serhou Guirassy Dortmund Gelbe Karte für Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

Guirassy verzögert die Ausführung des Strafstoßes, indem er Keeper Omlin zuspricht.

52. VAR: Es gibt Elfmeter.

Nach Ansicht der Bilder verkündet Siebert die Entscheidung im Stadion: Strafstoß, da Nmecha "Kleinschmidt" (so Siebert) getroffen hat. Gemeint ist natürlich Tim Kleindienst.

52. Der VAR überprüft einen möglichen Elfmeter.

Pléa sucht Kleindienst mit einem Flankenball von der rechten Seite. Kobel will an die Kugel, während Nmecha und Kleindienst davor auch um den Ball stochern. Dabei trifft Nmecha den Stürmer leicht an der Fußspitze.

51. Wenn die Gäste den Ball mal erobern können, dann verlieren die Fohlen diesen relativ schnell wieder. So wie jetzt: Chukwuemeka kann im Anschluss auf Rechtsaußen entlang gehen und den nächsten Eckstoß herausholen. Aus diesem entsteht jedoch keine Gefahr.

50. Die Fohlen kommen noch überhaupt nicht zur Geltung nach Wiederanpfiff. Gladbach hat kaum den Ball und läuft dem BVB nur hinterher.

48. Die Gastgeber gehen weiter munter nach vorne. Wieder kann Adeyemi über die linke Seite Meter machen und in die Box ziehen. In höchster Not kann Kō Itakura den Linksfuß allerdings am Abschluss hindern.

47. Karim Adeyemi startet nach Chukwuemeka-Steckpass über halblinks in die Offensive, scheitert mit seinem Querpass ins Zentrum aber an einem Gegenspieler.

46. Weiter geht es im Pott! Können die Schwarz-Gelben den Vorsprung verwalten oder kommt Gladbach nochmals zurück? Personell geht es ohne Änderungen weiter.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +5 Halbzeitfazit:

Nun ist Pause im Ruhrpott und Borussia Dortmund führt nach 45 Minuten mit 3:1 gegen Borussia Mönchengladbach. Die Hausherren starteten mit sehr viel Ballbesitz, schafften es jedoch durch zu viele Ungenauigkeiten und oftmals langsamen Spielaufbau zu selten, gefährlich vor das Tor der Gäste zu gelangen. So gingen die Fohlen nach 24 Minuten durch Itakuras Solo etwas überraschend in Führung. Daraufhin war der BVB geschockt, musste einige Zeit verstreichen lassen, ehe die Schlussoffensive zuschlug. Dreimal kamen die Dortmunder binnen neun Minuten über die rechte Seite und dreimal schlug es im Tor der Elf vom Niederrhein ein. Eine verdiente Dortmunder Führung, auch wenn das dritte Tor ein Treffer zu viel zu sein scheint. Es benötigt eine klare Gladbacher Reaktion auf diese Rückschläge.

45. +5 Ende 1. Halbzeit

45. +5 Daniel Svensson Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 3:1 durch Daniel Svensson

Der BVB schlägt nochmals zu! Nach Stöger-Fehlpass im Aufbau kann Gladbach die rechte Dortmunder Seite nicht dichtmachen und Chukwuemeka vernascht Ullrich. Sein Flachpass in den Rückraum kommt zu Guirassy, der allerdings mit seinem Schuss zunächst an Omlin scheitert. Der Abpraller gelangt zu Svensson, der per Kopf aus sieben Metern von halblinks ins lange Eck einnicken kann.

45. +3 Die Dortmunder würden durch diesen Dreier in der Tabelle an den Gladbachern vorbeiziehen und den Rückstand auf Platz sechs auf zwei Punkte verkürzen.

45. +1 Vier Minuten Nachspielzeit werden von Martin Petersen an der Seitenauslinie angezeigt.

45. Nachspielzeit: Es werden 4 Minuten nachgespielt.

44. Felix Nmecha Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 2:1 durch Felix Nmecha

Der Dortmunder Doppelschlag kurz vor der Pause! Wieder kommen die Schwarz-Gelben über die rechte Seite, wo diesmal Yan Couto viel zu viel Freiheiten hat. Der legt in die Mitte, wo Adeyemi das Leder, wenn auch etwas unfreiwillig, durchlässt für Nmecha. Von der Strafraumkante schiebt Nmecha ganz trocken links unten ein, wo Omlin sich vergeblich lang macht.

41. Serhou Guirassy Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 1:1 durch Serhou Guirassy

Der verdiente Ausgleich für den BVB! Auf dem rechten Flügel hat Groß zu viel Platz und schickt den Ball einfach mal scharf ins Zentrum, wo Guirassy vom Elfmeterpunkt direkt mit seinem rechten Fuß abschließen kann. Das Leder segelt eiskalt ins rechte Eck, wo Omlin dem Einschlag nur zuschauen kann.

39. VAR: Das Tor wird nicht gegeben.



39. Der VAR überprüft ein mögliches Tor.

39. Der Ball zappelt erneut im BVB-Tor! Doch der Treffer zählt nicht. Diesmal spielt Stöger die Ecke hinter den Sechzehner auf Weigl, der zu Elvedi an den linken Pfosten chippt. Der wiederum legt via Kopf quer zu Ullrich. Dessen Kopfball auf das linke Toreck passt perfekt, wird durch den Pfiff von Siebert aber unterbunden, da Elvedi gegen seinen Gegenspieler gestoßen hat.

38. Vor dem eigenen Fanblock schlägt Stöger einen Eckstoß viel zu ungenau in die Mitte. Svensson kann direkt am ersten Pfosten per Kopf klären.

37. Bezeichnendes Missverständnis zwischen Bensebaïni und Svensson auf der linken Seite. Svensson bietet sich kurz an, doch Bensebaïni spielt die Kugel lang. Somit gibt es Einwurf für die Fohlen.

35. Carney Chukwuemeka rückt nun für Beier auf den rechten Flügel. Ob mit dem Briten wieder mehr Schwung ins BVB-Spiel kommt?

35. Carney Chukwuemeka Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Carney Chukwuemeka

35. Maximilian Beier Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Maximilian Beier

33. Maximilian Beier zeigt soeben an, dass er nicht mehr weitermachen kann und der Außenspieler setzt sich umgehend auch auf den Hosenboden. Niko Kovač muss gleich das erste Mal reagieren.

32. Nach dem Gegentreffer scheint beim BVB so etwas der Schwung verloren gegangen zu sein. Die Gladbacher haben keine Mühe gegen die eher trägen Vorstöße der Gastgeber. So kann eine Freistoßflanke von Groß über die rechte Seite auch relativ locker von den Fohlen geklärt werden.

30. Weiter geht es in diesem Duell und auch für Beier. Der kehrt auf das Spielfeld zurück, läuft aber noch nicht wieder richtig rund.

28. Maximilian Beier bleibt nach einem Zweikampf mit Weigl am Boden liegen und hält sich das rechte Sprunggelenk. Somit ruht die Kugel, da Beier auf dem Feld behandelt werden muss.

26. Wie reagieren die Hausherren nun auf diesen überraschenden Rückschlag? Zunächst machen die Dortmunder mit Passstafetten weiter, die aber kaum Raumgewinn bringen.

24. Kō Itakura M'gladbach Tooor für Bor. Mönchengladbach, 0:1 durch Kō Itakura

Die Gäste schocken den BVB! Der Japaner startet am Mittelkreis mit viel Willenskraft ein Solo, setzt sich gegen mehrere Gegenspieler durch und spielt dann mit Bensebaïni (unfreiwillig) einen Doppelpass. Aus 14 Metern aus dem Zentrum kann der Verteidiger eiskalt rechts unten einnetzen. Kobel ist machtlos bei diesem trockenen Abschluss des ehemaligen Schalkers.

23. Nach etwas mehr als der Hälfte dieses Durchgangs nimmt sich die Begegnung eine erste Verschnaufpause und die Partie spielt sich weitgehend zwischen den Strafräumen ab. Weiter jedoch mit viel Ballbesitz für den BVB (72%).

21. Die Elf vom Niederrhein versucht nun, etwas Ruhe ins Spiel zu bringen, indem die Gladbacher die Kugel in den eigenen Reihen zirkulieren lassen. Das gelingt aber nicht so richtig, weil die Gäste nicht mit dem Dortmunder Pressing zurechtkommen. Dadurch verlieren die Fohlen oftmals früh den Ball.

19. Adeyemi hat die erste dicke Chance! Yan Couto hat im rechten Mittelfeld wieder zu viel Platz, um problemlos auf Groß durchzustecken. Der findet Adeyemi im Rückraum. Aus zehn Metern von rechts schiebt Adeyemi die Kugel knapp am langen Pfosten vorbei.

16. Die Dortmunder setzen sich so etwas in der Hälfte der Gladbacher fest und warten auf die Lücke bei den Fohlen. Diese geht derzeit aber nicht auf, dennoch versucht es Adeyemi gegen Čvančara an der linken Grundlinie. Dort bleibt der Außenspieler aber am Gladbacher hängen. Einige BVB-Spieler fordern Elfmeter, was Siebert jedoch nicht so sieht. Und das zu Recht!

14. Bensebaïni setzt im Mittelfeld zum Solo an und schickt kurz vor dem Sechzehner Adeyemi auf links auf die Grundlinie. Dessen Rückpass kommt jedoch nicht bei einem Mitspieler an. Also können die Gladbacher klären.

13. Der BVB dominiert mit rund 67 Prozent Ballbesitz derzeit und wird etwas stärker. Die großen Torchancen hat das Team von Niko Kovač allerdings noch nicht.

10. Süle wird leicht rechtsversetzt an der Gladbacher Box gefunden. Der Verteidiger hat dort sehr viel Platz und schließt mit rechts einfach mal ab. Den Ball trifft Süle jedoch nicht richtig, sodass er Mitspieler Guirassy abschießt. Da der im Abseits steht, geht es mit Freistoß für die Gäste weiter.

9. Es sind sehr schwungvolle erste zehn Minuten im ehemaligen Westfalenstadion. Beide Teams agieren auf Augenhöhe und gehen schnell in die Offensive. Das Mittelfeld wird demnach oft direkt überspielt.

8. Wieder die Fohlen über rechts, aber auch diesmal findet eine scharfe Hereingabe von Pléa den Weg direkt in die Arme von Kobel.

7. Čvančara setzt sich auf Rechtsaußen gegen Svensson durch, weil der Dortmunder zu lasch in der Aktion ist. Der Flankenball fliegt zunächst an Freund und Feind vorbei, kommt dann aber zentral zum ehemaligen Dortmunder Weigl. Dessen Fernschuss aus 23 Metern segelt klar rechts am Tor vorbei.

5. Serhou Guirassy an links an der Mittellinie eine gute Übersicht und schickt die Kugel auf den rechten Flügel, wo Yan Couto viel Freiraum hat. Dessen Rückpass zu Groß flankt der ins Zentrum, allerdings direkt in die Arme von Rückkehrer Omlin.

4. Joe Scally M'gladbach Gelbe Karte für Joe Scally (Bor. Mönchengladbach)

Der Gladbacher Verteidiger unterbindet einen Dortmunder Gegenstoß mit einem taktischen Foul gegen Adeyemi. Siebert zeigt umgehend, und das zu Recht, die Gelbe Karte.

3. Jetzt aber erstmals die Gäste! Einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld schickt Stöger flach an die Strafraumkante zu Pléa. Der kann aus dem Flachpass jedoch nichts machen und Dortmund kann bereinigen.

2. In den ersten Minuten haben die Gastgeber viel den Ball, lassen diesen jedoch nur in Ruhe durch die eigenen Reihen laufen, ohne groß in die Offensive zu wollen. Gladbach wartet zunächst ab.

1. Und jetzt rollt der Ball in diesen Borussen-Duell! Die Gastgeber stoßen bei sonnigem Wetter an und spielen in gewohnten schwarz-gelben Trikots. Gladbach läuft in Dunkelgrün auf.

1. Spielbeginn

Geleitet wird dieses Duell vom Berliner Daniel Siebert. Der 40 Jahre alte Referee leitet somit sein 184. Bundesliga-Spiel. Bereits im Februar pfiff der Unparteiische die Dortmunder Begegnung hier gegen den VfB Stuttgart. Das verloren die Schwarz-Gelben mit 1:2.

Bei der Elf vom Niederrhein wechselt Gerardo Seoane, teils verletzungsbedingt, ordentlich durch. Im Tor kehrt Kapitän Omlin nach Verletzungspause zurück. Außerdem rückt Ullrich links hinten für Netz ins Spiel, genauso wie Reitz für Neuhaus auf die Sechs. Davor ersetzt Čvančara den angeschlagenen Honorat (mit muskulären Problemen nicht im Kader). Zudem startet Stöger auf der Zehn für den ebenso nicht ganz fitten Hack, der aber auf der Bank sitzt.

In Gladbach droht man auf die letzten Spiele einzubrechen. Auf das enttäuschende Remis gegen den FC St. Pauli folgte eine überraschende Heimpleite gegen den SC Freiburg. Die Fohlen rutschten durch diese beiden Darbietungen wieder aus den europäischen Plätzen. Wie möchte Cheftrainer Seoane heute für Besserung sorgen? „Es wird wichtig sein, unser Spiel aufziehen und selbst Spielanteile zu haben. Wir müssen es besser schaffen, den Gegner in gewissen Zonen unter Druck zu setzen (…)“. Außerdem fordert er „wieder den letzten Biss“ in der letzten Zone. Dies war in den vorherigen Spielen, vor allem gegen Freiburg, überhaupt nicht zu erkennen.

Niko Kovac vertraut im Vergleich zum 3:1-Heimspiel-Erfolg gegen den FC Barcelona auf dieselben elf Akteure. Somit schickt der Trainer zum zweiten Mal, seitdem er beim BVB ist, eine unveränderte Startelf ins Rennen. So darf Felix Nmecha das erste Mal seit Januar wieder in einem Bundesliga-Spiel beginnen.

Zwar flogen die Dortmunder unter der Woche gegen den FC Barcelona aus der Champions League, das aber mit viel Applaus. Gegen die Katalanen schnupperten die Borussen kurzzeitig an der Sensation nach der 0:4-Hinspiel-Pleite, konnten am Ende jedoch nur mit 3:1 gewinnen. Allein dies war allerdings schon ein großer Erfolg für den BVB. Vor allem nach dem starken 2:2 einige Tage zuvor gegen die Bayern. Nun kann der Fokus voll und ganz auf die Bundesliga gelegt werden. Trainer Niko Kovač sieht in den jüngsten Spielen „eine gewisse Stabilität, eine Konstanz“. Diese soll auch heute zu sehen sein. Ein gutes Omen: die letzten zehn Heimspiele haben die Dortmunder gegen die Fohlen gewonnen. Gegen keinen anderen Gegner läuft derzeit eine bessere Serie. Der letzte Sieg der Fohlen im Pott ist über zehn Jahre her. Kovač erwartet einen Gegner „der ordentlich verteidigt und natürlich auch Offensivqualitäten hat.“.

Zum 116. Mal in der Bundesliga-Geschichte treffen diese beiden Teams gleich aufeinander. Die Gäste aus Gladbach gehen dabei mit zwei Punkten mehr ins Duell der Borussen. Auf Platz acht liegend wollen sich die Fohlen endlich mal wieder für den Europapokal qualifizieren. Mit einem Dreier kann mit dem ersten Europapokal-Platz (derzeit Mainz) gleichgezogen werden. Auf der Gegenseite hat der BVB aber das gleiche Ziel. Die Schwarz-Gelben stehen auf Platz neun und müssen fünf Punkte auf diesen sechsten Platz aufholen. Nach zuletzt sieben Punkten aus den jüngsten drei Bundesliga-Spielen sollte die Brust beim BVB heute breit genug sein.