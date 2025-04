Vierter Sieg in Folge Werder belohnt sich gegen Bochum spät Stand: 19.04.2025 17:38 Uhr

Werder Bremen darf auch nach dem 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga weiter auf eine Rückkehr nach Europa hoffen. Die Bremer gewannen am Samstag (19.04.2025) ihr Heimspiel gegen Kellerkind VfL Bochum knapp mit 1:0 (0:0).

Mitchell Weiser erzielte in der 80. Minute das Tor des Tages und bescherte Werder damit den vierten Sieg in Folge. Mit nun 45 Punkten springen die Bremer auf Rang sieben. Rang sechs würde die Qualifikation für die Conference League bedeuten.

Vierte Bochumer Niederlage in Folge

Bochum hat es dagegen verpasst, Kapital aus der Niederlage des 1. FC Heidenheim gegen Bayern München zu schlagen. Mit einem Sieg wäre der VfL auf den Relegationsrang 16 gesprungen, bleibt nun aber mit zwei Punkten Rückstand 17. Für den Revierklub war es die vierte Pleite in Serie. Dazu verloren die Bochumer auch noch Ibrahima Sissoko, der kurz vor Schluss mit Gelb-Rot vom Platz musste.

"Wir haben zwar die erste Halbzeit kontrolliert, aber wir haben sehr wenig Torgefahr gehabt" , sagte VfL-Trainer Hecking nach dem Spiel am Sportschau-Mikrophon. "In der zweiten Halbzeit hatten wir noch weniger Torgefahr. und dann ist es auch klar, dass man so ein Spiel gegen Bremen verliert."

Bochum in Halbzeit eins das bessere Team

Nach den Erfolgen der vergangenen Wochen ging Werder mit ordentlich Rückenwind in die Partie. Und nach sechs Minuten hatte Marvin Ducksch direkt die große Chance zur Führung. Nach einem groben Schnitzer von Bochums Bernardo im Aufbau lief der Stürmer aus spitzem Winkel alleine auf das VfL-Tor zu, zielte dann aber rund einen Meter zu hoch.

Was zu diesem Zeitpunkt noch niemand wusste: Es sollte die beste Werder-Chance im ersten Durchgang bleiben. Denn überraschenderweise war Kellerkind Bochum das bessere Team. Der VfL hatte mehr Ballbesitz, mehr Torschüsse und erspielte sich alleine in der ersten Halbzeit fünf Ecken.

Das Problem: Werder-Torwart Michael Zetterer musste keinen einzigen Ball halten. Bochum machte zwar ein gutes Spiel, strahlte offensiv aber kaum Gefahr aus. Die beste Chance hatte Maximilian Wittek in der 24. Minute, als er einen Freistoß aus 25 Metern am linken Kreuzeck vorbeizirkelte. Folgerichtig ging es torlos in die Kabine.

Ducksch-Treffer für Bremen zählt nicht

Werder kam mit einer anderen Energie aus der Pause und versuchte, das Heft in die Hand zu nehmen. Das hatte sogar Erfolg: Nach Pass von Jens Stage versenkte Ducksch den Ball aus 13 Metern flach im Eck. Der Treffer hielt jedoch der Video-Überprüfung nicht stand, Ducksch stand knapp im Abseits (56.).

Werder war nun aber deutlich besser im Spiel als noch in Halbzeit eins. EIn Chancenfeuerwerk feuerten die Gastgeber aber nicht ab. Erst in der 70. Minute wurde es wieder einmal brenzlig im Bochumer Strafraum. Nach einem erneuten Fehler von Bernardo kam der kurz zuvor eingewechselte Justin Njinmah aus sechs Metern frei zum Abschluss, traf den Ball aber nicht richtig. Timo Horn im Bochumer Tor parierte.

Werders Weiser jubelt mit Verspätung

Dann wurde es kurios: Nach Pass von Njimnah von der linken Seite versenkte Weiser den Ball aus kurzer Distanz im Tor. Allerdings ging die Fahne des Linienrichters sofort hoch - kein Jubel, kaum Proteste. Aber: Ein am Boden liegender Bochumer hob das Abseits auf. Nach erneut langer Video-Überprüfung stand es plötzlich 1:0 für Werder.

Und es wurde noch schlimmer für den VfL. Kurz nach dem Treffer kam es im Mittelfeld zu einer Rudelbildung. Schiedsrichter Robert Schröder verteilte im Anschluss drei Gelbe Karten. Unter anderem auch an Sissiko, für den es allerdings schon die zweite im Spiel war. Er musste mit Gelb-Rot vom Platz.

Bochum drückte in den Schlussminuten noch einmal auf den Ausgleich und schickte immer wieder hohe Bälle Richtung Bremer Strafraum. Allerdings ohne Erfolg, am Ende jubelte Werder.

Bochum gegen Union, Bremen gegen St. Pauli

Der VfL Bochum empfängt nun am 31. Spieltag Union Berlin (27.04., 15.30 Uhr). Bremen empfängt später am Tag den FC St. Pauli (17.30 Uhr).