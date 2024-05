WDR-Sport Jubel in Dortmund: BVB-Fans feiern Champions-League-Finale Stand: 08.05.2024 09:15 Uhr

Die Dortmunder haben den Einzug des BVB ins Finale der Champions League in der Nacht ausgelassen aber friedlich gefeiert - unter anderem mit Autokorsos am Borsigplatz.

Es ist kurz nach 23 Uhr: Der BVB gewinnt 1:0 gegen Paris Saint-Germain. Am Borsigplatz in der Dortmunder Nordstadt gibt es kein Halten mehr. Etwa 500 Fußballfans feiern hier den Einzug ins Champions-League-Finale noch bis in die Nacht. Der Platz ist eingehüllt in die schwarz-gelben Vereinsfarben, die Menschen liegen sich in den Armen.

Polizei Dortmund berichtet von friedlicher Nacht

Mit einem Autokorso am Dortmunder Borsigplatz feierten BVB-Fans ihre Mannschaft.

Auch abseits des Fußball-Hotspots rund um den Borsigplatz ist die Stimmung ausgelassen. Autokorsos ziehen über den Dortmunder Wall, hier und da werden Pyros gezündet. Wer in der Stadt unterwegs ist, kommt nicht um die Geräuschkulisse aus Jubel, Fangesang und Hupen herum.

Trotz allem lief der Einzug ins Finale in der Stadt friedlich ab, so die Polizei Dortmund. Zu größeren Einsätzen oder Verstößen sei es nicht gekommen.

Über dieses Thema berichten wir heute auch in der Lokalzeit aus Dortmund um 19:30 Uhr.

Unsere Quellen: