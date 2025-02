WDR-Sport Handball: Leverkusen bleibt sieglos - Blomberg-Lippe verliert auswärts Stand: 12.02.2025 22:48 Uhr

Die Handballerinnen von Borussia Dortmund haben einen knappen Heimsieg gegen Schlusslicht Bayer Leverkusen eingefahren. Die HSG Blomberg-Lippe verlor bei der HSG Bensheim-Auerbach.

Der BVB setzte sich in der heimischen Halle mit 30:27 (18:14) gegen Leverkusen durch und behauptet den zweiten Tabellenplatz. Die Leverkusenerinnen bleiben nach der 16. Niederlage im 16. Spiel abgeschlagenes Tabellenschlusslicht.

Leverkusen hält 20 Minuten gut mit

Dabei hielten die Rheinländerinnen in den ersten 20 Minuten der Partie gut mit. Jennifer Souza erzielte den zwischenzeitlichen 8:8-Ausgleich. In der Schlussphase der ersten Halbzeit zogen die Favoritinnen aus Dortmund dann aber etwas davon und nahmen eine Vier-Tore-Führung mit in die Pause.

Leverkusen konnte den Abstand zu keinen Abstand so richtig verkürzen und musste zwischenzeitlich auf sieben Tore Rückstand abreißen lassen. Nach einem kleinen Lauf in den letzten Minuten kam Leverkusen nochmal auf zwei Tore heran. Am Ende blieb es beim souveränen Heimerfolg der Dortmunderinnen. Leverkusen Rechtsaußen Christin Kaufmann erzielte mit sieben Toren die meisten des Abends.

Blomberg-Lippe verliert aber behauptet Platz vier

In der zweiten Partie mit NRW-Beteiligung am 17. Spieltag unterlag Blomberg-Lippe der HSG Bensheim-Auerbach deutlich mit 21:31 (10:16). In der Tabelle bleibt Blomberg-Lippe jedoch auf Platz vier und damit einen Rang vor Bensheim-Auerbach.

Unsere Quellen: