WDR-Sport Erneute Aufholjagd: Huetz führt Düren zum Sieg gegen Herrsching

Wie schon vergangene Woche haben die Powervolleys Düren in der Volleyball-Bundesliga erneut einen 0:2-Rückstand zum Sieg gedreht.

Nach dem jüngsten 3:2-Erfolg bei den Grizzlys Giesen gelang dem Team von Trainer Christophe Achten erneut eine Aufholjagd. Gegen die Volleys Herrsching hieß es am Sonntag 3:2 (22:25, 21:25, 25:21, 25:18, 15:11).

Die sechstplatzierten Dürener wollten mit einem Sieg den Rückstand auf die fünftplatzierten Herrschinger reduzieren. Durch den Tie-Break-Erfolg (2 Punkte für das Siegerteam, 1 Punkt für die Verlierer) stehen nun noch vier Punkte Rückstand zu Buche.

In den ersten beiden Sätzen agierten die Dürener zu fehlerbehaftet. Zu viele Mängel in den Aufschlägen und in der Annahme nutzten die Herrschinger aus. Sogar ein kurzes Zwischenhoch im zweiten Satz, als die Powervolleys mit 7:3 vorne lagen, sorgte nicht für Sicherheit im Spiel der Hausherren, so dass auch dieser Satz noch verloren ging.

Doch nach der Pause spielten die Hausherren wie ausgewechselt. Mit einer ganz anderen Körpersprache und mehr Dynamik in den Aktionen holte das Achten-Team Satz für Satz auf.

Mittelblocker Huetz mit starker Quote

Das Tie-Break lief bis zum Stand von 8:8 ausgeglichen, danach gelang es Düren, die entscheidenden Punkte zum umjubelten Sieg zu markieren.

Auch wenn die Aufholjagd eine enorme Mannschaftsleitung war, wollte Trainer Achten mit Mittelblocker François Huetz einen Spieler hervorheben.

"Er spielt im Moment überragend", so Achten, was sich auch in Zahlen belegen ließ. Huetz erzielte sechs der 17 Dürener Blockpunkte und hatte im Angriff eine starke Erfolgsquote von 86 Prozent.

